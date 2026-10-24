Empresas abrirán 50 vacantes con discapacidad en Ramos Arizpe

La próxima Feria del Empleo contempla oportunidades laborales para personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, con la participación de empresas

Más de 50 vacantes de empleo formal estarán disponibles para personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual durante la tercera Feria del Empleo de Ramos Arizpe, como parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de contratación de sectores que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la inclusión será uno de los componentes de la jornada de reclutamiento programada para el próximo miércoles 28 de octubre, en la que participarán empresas de distintos giros industriales, comerciales y de servicios.

Las vacantes inclusivas forman parte de la oferta laboral que presentarán compañías comprometidas con la apertura de espacios de trabajo accesibles y la igualdad de oportunidades, con el propósito de facilitar la incorporación de personas con discapacidad a empleos formales.

Buscan ampliar oportunidades de contratación

La jornada reunirá a 60 empresas, entre ellas BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper y Dicastal México, que ofrecerán puestos para diferentes perfiles y niveles de preparación.

Además de las oportunidades dirigidas a personas con discapacidad, habrá opciones para operadores de producción, técnicos, personal administrativo, ingenieros, supervisores y profesionistas especializados.

Entre las vacantes generales se contemplan puestos con remuneraciones de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales, dependiendo de las funciones y los requisitos de contratación. El municipio no precisó si esos rangos salariales corresponden también a las plazas inclusivas.

Gutiérrez Merino señaló que las condiciones de estabilidad laboral y competitividad de Coahuila permiten mantener la colaboración con empresas para generar oportunidades de trabajo.

“La fortaleza económica de Ramos Arizpe también responde a las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad de Coahuila”, expresó.

Feria se realizará el 28 de octubre

La tercera Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026 se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

En total, se ofrecerán 2,000 vacantes formales, de las cuales más de 50 estarán dirigidas específicamente a personas con discapacidad.

Las personas interesadas pueden solicitar información y orientación en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, dependencia que también cuenta con una bolsa de trabajo permanente para facilitar el contacto entre empresas y buscadores de empleo.