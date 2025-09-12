Empresarios y autoridades respaldan transporte en Saltillo

Autoridades y empresarios defienden transporte gratuito en Saltillo y la participación de DM Control, pese al voto en contra de regidores de Morena

Empresarios y autoridades de la región sureste de Coahuila defendieron la continuidad del proyecto de transporte público gratuito en Saltillo y la participación de la empresa DM Control, luego de que regidores de Morena votaran en contra de su aprobación en Cabildo. Coincidieron en que el sistema debe evaluarse por su capacidad operativa y beneficios a los usuarios, más que por diferencias políticas.

El presidente de Canacintra Sureste, Arturo Reveles, llamó a separar la discusión de tintes partidistas, al considerar que el proyecto ya cuenta con respaldo financiero del gobierno estatal y avanza en su implementación. Señaló que la empresa concesionaria fue revisada por el municipio en cuanto a infraestructura y requisitos, y valoró como positivo que se dé un paso hacia un transporte más seguro, eficiente y confiable para la ciudadanía. “Los ciudadanos necesitan un servicio mucho más confiable, seguro y eficiente”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, resaltó que DM Control ha demostrado capacidad en la operación de la Ruta Estudiantil en su municipio, con flotilla y choferes de respaldo que permiten garantizar continuidad en el servicio. Subrayó que la autoridad mantiene supervisión constante, aplicando sanciones administrativas cuando es necesario, con el objetivo de que la ciudadanía reciba un servicio de calidad. “Es una de las mejores opciones y corresponde a nosotros como autoridad verificar que el servicio se preste correctamente”, puntualizó.

En la misma línea, Antonio Trejo, regidor de Ramos Arizpe, recordó que la movilidad requiere empresas con experiencia logística y suficiente personal. Destacó que el sistema aplicado en Ramos ha permitido ahorros directos de hasta 500 pesos semanales para las familias, y afirmó que lo prioritario es mejorar la movilidad y la economía de los usuarios, más allá de las diferencias partidistas. “Lo peor que puede pasar es que se anuncie una ruta y después no se preste el servicio”, advirtió.

El rechazo de Morena ocurrió en la última sesión de Cabildo de Saltillo, donde sus regidores cuestionaron la adjudicación del contrato por más de 143 millones de pesos a DM Control, al considerarla una empresa con antecedentes de accidentes y “dudosa calidad moral”. La regidora Alejandra Salazar sostuvo que, aunque la licitación fue legal, entregar la operación a dicha firma representa un riesgo para la seguridad de los usuarios y un golpe a la confianza ciudadana.

Aun con el voto en contra de Morena, el proyecto fue avalado por el PRI y el PAN. El regidor priista Eduardo Medrano calificó como “incongruente” la postura de la bancada morenista, al recordar que previamente habían expresado su apoyo al proyecto y en Cabildo decidieron rechazarlo.

Con la aprobación, DM Control operará las nuevas rutas troncales de transporte público gratuito del 1 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2026, bajo supervisión municipal y estatal.