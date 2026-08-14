Empresarios temen nuevos retrasos en subasta de AHMSA

Para Williamson Yribarren, el principal riesgo consiste en que surjan nuevos recursos legales que terminen modificando nuevamente los tiempos

La proximidad de la subasta de Altos Hornos de México mantiene en alerta al sector empresarial de la Región Centro de Coahuila, ante la posibilidad de nuevas impugnaciones de acreedores y proveedores.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente del Consejo Consultivo de la CMIC Coahuila Centro-Norte, señaló que cualquier retraso adicional prolongaría la crisis económica que enfrenta la zona.

El empresario afirmó que, a seis semanas de la fecha prevista para la subasta, los organismos empresariales necesitan mayor certeza sobre el desarrollo del procedimiento.

Consideró que la Región Centro ha soportado durante demasiado tiempo las consecuencias de la paralización de AHMSA y requiere una solución que permita avanzar hacia la recuperación económica.

Williamson Yribarren señaló que los acreedores con derechos privilegiados tienen mecanismos legales para inconformarse dentro del concurso mercantil.

Sin embargo, manifestó preocupación porque esos recursos puedan provocar nuevas demoras en un procedimiento que ya ha tenido modificaciones y obstáculos para llegar a una venta efectiva de la siderúrgica.

Subasta de AHMSA entra en etapa decisiva

El representante de la CMIC recordó que la venta de AHMSA representa una de las principales expectativas para recuperar la actividad económica de Monclova y los municipios de la Región Centro.

Explicó que mientras la empresa permanezca detenida continuarán las afectaciones para trabajadores, proveedores, contratistas, comercios y otras empresas vinculadas con la cadena productiva.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles mantiene como fecha tentativa el 25 de septiembre de 2026 para celebrar la audiencia de subasta de AHMSA y Minera del Norte. El procedimiento contempla la venta conjunta de ambas empresas como una unidad productiva, conforme a las bases establecidas por la autoridad judicial.

La actual etapa del concurso mercantil deriva del primer intento de venta, que terminó sin una postura válida para concretar la adjudicación.

Posteriormente, la sindicatura presentó modificaciones a las bases y un calendario para conducir el procedimiento hacia una nueva subasta.

Para Williamson Yribarren, el principal riesgo consiste en que surjan nuevos recursos legales que terminen modificando nuevamente los tiempos.

Afirmó que los empresarios de la región necesitan conocer con precisión cuáles son los obstáculos existentes y qué acciones realizan las autoridades para evitar otra prolongación del proceso.

El presidente del Consejo Consultivo de CMIC Coahuila Centro-Norte cuestionó que las decisiones relacionadas con AHMSA se tomen principalmente desde la Ciudad de México. Consideró necesario que funcionarios federales conozcan directamente la situación económica que atraviesa la Región Centro como consecuencia de la suspensión de operaciones de la siderúrgica.

El impacto de la crisis también alcanza a miles de trabajadores que permanecen a la espera de recursos laborales. El concurso mercantil contempla créditos pendientes de pago, mientras los obreros y sus familias dependen de que la venta genere recursos para avanzar en la liquidación de los adeudos.

CMIC insiste en apoyos fiscales para empresas afectadas

Williamson Yribarren sostuvo que concretar la subasta será solamente el primer paso para recuperar la economía regional. Señaló que posteriormente deberán establecerse mecanismos que permitan la reactivación de AHMSA y apoyen a las empresas que resultaron afectadas directa o indirectamente por la suspensión de actividades.

El empresario reiteró la necesidad de establecer incentivos fiscales para los negocios que resintieron el impacto económico provocado por la crisis de la siderúrgica. También consideró necesario analizar alternativas para facilitar la regularización de adeudos y acelerar trámites que actualmente pueden representar obstáculos para la recuperación.

Explicó que el Gobierno Federal debe mostrar una participación más activa para lograr que la empresa vuelva a operar. Consideró que no basta con esperar a que concluya el procedimiento judicial, debido a que la Región Centro necesita una estrategia que contemple la recuperación de empleos y la reactivación de proveedores.

La crisis de AHMSA ha afectado durante años a empresas de distintos sectores que dependían de la operación de la acerera. Transportistas, contratistas, proveedores de materiales, prestadores de servicios y comercios enfrentaron una reducción de ingresos después de la suspensión de la producción.

Por ello, el dirigente empresarial consideró indispensable que cualquier estrategia de recuperación contemple también a las compañías que quedaron como daños colaterales de la crisis. Indicó que muchas empresas requieren condiciones financieras y fiscales que les permitan mantenerse activas mientras se recupera la actividad industrial.

Williamson Yribarren señaló que los empresarios necesitan conocer cuál será la participación del Gobierno Federal una vez concretada la venta. Consideró que la reactivación de AHMSA debe acompañarse de acciones específicas para recuperar la cadena productiva que durante décadas dependió de la siderúrgica.

Empresarios no descartan movilizaciones por nuevos retrasos

El representante de CMIC Coahuila Centro-Norte advirtió que las cámaras empresariales podrían emprender movilizaciones si el proceso vuelve a detenerse.

Explicó que el sector productivo busca inicialmente información y certeza, pero podría recurrir a acciones públicas si no recibe respuestas claras de las autoridades.

Williamson Yribarren pidió la presencia de diputados, senadores y representantes federales de Coahuila en la Región Centro. Señaló que los empresarios quieren escuchar directamente de ellos cuál es la situación del procedimiento y qué garantías existen para que la subasta pueda celebrarse en la fecha prevista.

Consideró que la ausencia de funcionarios federales genera incertidumbre entre los sectores afectados. Explicó que quienes participan en las decisiones desde la Ciudad de México deben conocer las consecuencias que la prolongada crisis de AHMSA ha generado en las familias y empresas de Monclova.

La proximidad de la subasta mantiene al sector empresarial atento a cualquier movimiento dentro del concurso mercantil. Para los empresarios, la fecha del 25 de septiembre representa una oportunidad para comenzar a cerrar una etapa de incertidumbre y avanzar hacia la recuperación de la actividad industrial.

Williamson Yribarren insistió en que la Región Centro necesita una solución definitiva y no nuevos aplazamientos. Señaló que la población ya ha esperado demasiado tiempo y que cada nueva demora mantiene detenidas inversiones, empleos y proyectos relacionados con la recuperación de la principal industria de Monclova.

El dirigente empresarial afirmó que las cámaras continuarán dando seguimiento al procedimiento judicial y a las acciones de la sindicatura.

También sostuvo que el sector productivo mantendrá la exigencia de que las autoridades federales intervengan para garantizar condiciones que permitan concretar la venta y posteriormente reactivar AHMSA.

A seis semanas de la fecha tentativa para la subasta, la expectativa de los empresarios permanece vinculada a que no aparezcan nuevos obstáculos legales. Williamson Yribarren consideró que la Región Centro requiere que el proceso avance con rapidez para comenzar a recuperar la actividad económica y laboral que durante años generó Altos Hornos de México.