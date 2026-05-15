Empresarios piden al Gobierno Federal absorber deudas de AHMSA

AHMSA mantiene deudas estimadas en más de 61 mil millones de pesos con acreedores, proveedores, trabajadores, bancos y dependencias federales

Empresarios de Coahuila urgieron al Gobierno Federal a absorber o condonar parte de los adeudos millonarios que mantiene Altos Hornos de México con dependencias federales para hacer viable la venta de la acerera y acelerar su posible reactivación tras el proceso de subasta y liquidación.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, advirtió que las condiciones actuales hacen prácticamente imposible que algún grupo inversionista decida adquirir la empresa debido al tamaño de los pasivos acumulados.

Actualmente, AHMSA mantiene deudas estimadas en más de 61 mil millones de pesos con acreedores, proveedores, trabajadores, bancos y dependencias federales.

Tan solo los adeudos con instituciones como el SAT, IMSS, Infonavit, CFE, Pemex y otros organismos públicos superan los 17 mil millones de pesos.

Además, existen reclamaciones específicas como más de 755 millones de pesos exigidos por el IMSS por cuotas omitidas y prestaciones de seguridad social, así como adeudos adicionales con Infonavit relacionados con aportaciones patronales no cubiertas de miles de trabajadores.

Ante este panorama, Arturo Reveles consideró que la Federación tendría que intervenir directamente eliminando parte de esas obligaciones para volver atractiva la compra de la acerera.

“Las condiciones que está poniendo sobre la mesa el Gobierno Federal para negociar son inaccesibles para los inversionistas. Si no absorben parte de esos costos, no va a haber manera de que alguien le entre”, declaró.

El dirigente empresarial sostuvo que la empresa “debe más de lo que vale” y aseguró que ningún inversionista asumirá una carga financiera de ese tamaño, sumada al costo que implicaría rehabilitar las plantas y volver a ponerlas en operación.

Reveles señaló que algunos adeudos con proveedores y extrabajadores ya representan “un boquete enorme” que hace inviable financieramente la compra de la siderúrgica bajo las condiciones actuales.

“Si el Gobierno dijera: nosotros absorbemos la parte federal y de trabajadores, y ustedes adquieren activos y maquinaria, sería mucho más sencillo que vuelva a reactivarse”, añadió.

En el mismo sentido, el exsecretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra Pérez, afirmó que AHMSA continúa siendo un factor clave para la economía de la región Centro del estado, donde llegó a representar hasta el 60 por ciento de la actividad económica.

El exfuncionario advirtió que el tiempo juega en contra de la acerera debido al deterioro de equipos e instalaciones que permanecen sin operar desde hace varios años.

“Entre más tiempo pase, más difícil será arrancarla. Son equipos que no son recientes y cada día que pasa se vuelve más costoso”, explicó.

Jaime Guerra también coincidió en que el apoyo federal será indispensable para destrabar la crisis financiera de la empresa.

“La principal deuda es federal: impuestos, Infonavit, Seguro Social y otros pasivos. Si no se elimina parte de esa deuda, ningún inversionista va a querer entrarle porque la empresa debe más de lo que vale”, sostuvo.

Los empresarios coincidieron en señalar que mantener paralizada a AHMSA prolonga la crisis económica en la región Centro de Coahuila y aumenta el riesgo de conflictos sociales y laborales, como los registrados recientemente durante protestas de extrabajadores sobre la carretera federal 57.