Empresarios participarán en marcha de trabajadores de AHMSA

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro de Coahuila señaló que dentro del organismo existe disposición para participar

Integrantes de la iniciativa privada de la Región Centro de Coahuila tienen previsto acompañar la marcha convocada por trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), informó Óscar Mario Medina Martínez.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro de Coahuila señaló que dentro del organismo existe disposición para participar en la movilización. Explicó que algunos empresarios acudirán personalmente, mientras otros respaldarán la protesta mediante diferentes acciones de solidaridad con los trabajadores y sus familias.

Medina Martínez consideró que la marcha representa un espacio para que diferentes sectores de la sociedad manifiesten su respaldo a los obreros de AHMSA. Recordó que durante décadas la actividad de la empresa siderúrgica generó relaciones laborales y personales que alcanzaron a numerosas familias de Monclova y otros municipios de la región.

Empresarios acompañarán marcha por AHMSA

El dirigente empresarial señaló que la convocatoria no debe limitarse a los trabajadores de la siderúrgica, debido a las consecuencias económicas y sociales que ha generado la crisis de AHMSA. Por ello, consideró que empresarios, familias y ciudadanos pueden participar en la movilización convocada para este sábado.

La marcha está programada para el sábado 19 de septiembre a las 9:00 horas. Los participantes se concentrarán en el monumento Ave Fénix y posteriormente avanzarán hacia la Plaza Principal de Monclova.

Medina Martínez mencionó entre los trabajadores que han mantenido la defensa de sus compañeros a Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA. Reconoció las gestiones realizadas durante los últimos años para buscar alternativas ante la situación laboral que enfrentan los obreros.

La movilización se realizará seis días antes de la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), programada para el 25 de septiembre dentro del proceso concursal. El procedimiento se encuentra bajo la responsabilidad del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

La cercanía de la subasta mantiene la atención de los trabajadores, quienes buscan que el proceso permita avanzar hacia la reactivación de la empresa y la atención de los derechos laborales pendientes.

Convocan a respaldar a trabajadores de AHMSA

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales señaló que la situación de AHMSA ha tenido efectos que van más allá de las instalaciones de la siderúrgica. Explicó que durante los años de crisis también resultaron afectados comercios, proveedores, talleres y otras actividades vinculadas con la economía regional.

Añadió que numerosas familias han enfrentado un periodo prolongado de incertidumbre debido a la falta de una solución definitiva. También mencionó que durante este tiempo se han registrado pérdidas de trabajadores, situación que ha incrementado el impacto social del conflicto.

Medina Martínez indicó que la participación empresarial busca acompañar a quienes durante décadas contribuyeron a la actividad productiva de Monclova. Señaló que la crisis de AHMSA tiene repercusiones para distintos sectores y no únicamente para quienes mantuvieron una relación laboral directa con la compañía.

La convocatoria contempla la participación de trabajadores, empresarios, familias y ciudadanos interesados en expresar su solidaridad. El dirigente empresarial consideró que una asistencia amplia permitiría mantener visible la situación que enfrentan los trabajadores y sus familias.

El proceso concursal contempla la venta conjunta de AHMSA y MINOSA como una unidad productiva. Actualmente existen seis postores calificados para participar en la subasta, mientras los trabajadores mantienen expectativas sobre el futuro de las instalaciones y la posibilidad de recuperar las fuentes de empleo.

Medina Martínez reiteró el llamado a participar en la movilización y acompañar a los trabajadores durante el recorrido. Señaló que la presencia de distintos sectores de la sociedad permitirá expresar respaldo a las familias que continúan esperando una solución después de varios años de incertidumbre.