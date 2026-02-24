Empresarios de la región Sureste destacan blindaje de Coahuila

En un contexto de tensiones geopolíticas y retos económicos, la seguridad se convierte en un factor clave para mantener la llegada de inversiones.

Líderes empresariales de la región Sureste de Coahuila señalaron que, pese a los hechos de violencia registrados en distintas entidades del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la entidad mantiene condiciones de estabilidad y seguridad que permiten la operación normal de la economía, la industria y el turismo.

Actividad productiva continúa sin interrupciones en Coahuila

Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, afirmó que mientras en otros estados se reportaron cancelaciones de clases, bloqueos carreteros y dificultades para la movilización de mercancías, en Coahuila la actividad productiva continuó sin interrupciones.

Indicó que los cerca de 250 bloqueos registrados en diversos municipios del país reflejan la capacidad de movilización de estructuras criminales y generan afectaciones económicas directas, además de pánico social. Sin embargo, destacó que en la entidad se privilegia el estado de derecho, el funcionamiento institucional y la inversión constante en seguridad.

Reveles subrayó que empresarios del centro del país han expresado preocupación por posibles complicaciones logísticas para trasladar productos, aun cuando se informó del retiro de bloqueos. En contraste, señaló que en Coahuila se mantuvo la normalidad operativa y que el reforzamiento del blindaje anunciado por la Fiscalía estatal demuestra un trabajo preventivo continuo.

Sector automotriz destaca estabilidad y presencia de fuerzas de seguridad

Por su parte, Lourdes Cobos, presidenta del Clúster Automotriz de Coahuila, consideró que la entidad se mantiene como un estado privilegiado en materia de seguridad. Señaló que mientras en otras regiones la violencia interrumpió la tranquilidad de las familias, en Coahuila se percibe presencia activa de fuerzas de seguridad y condiciones que permiten el desarrollo normal de actividades productivas.

Turismo advierte impacto en imagen país

En el sector turístico, Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, advirtió que este tipo de hechos impactan la imagen país y pueden afectar la percepción internacional. No obstante, reconoció que el blindaje implementado en Coahuila ha permitido que la entidad se mantenga al margen de los episodios violentos.

Expresó confianza en que las autoridades federales y estatales actúen con prontitud para restablecer condiciones de seguridad en destinos turísticos afectados y evitar estigmas que perjudiquen la actividad económica.

Coordinación entre gobierno e iniciativa privada, clave en la región

Los representantes empresariales coincidieron en que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada ha sido determinante para preservar la estabilidad en Coahuila, al tiempo que llamaron a mantener las acciones preventivas ante un entorno nacional complejo.