Empresarios de Coahuila rechazan Pase Turístico de Nuevo León

De la Garza Gaytán consideró contradictorio que Nuevo León establezca restricciones para visitantes provenientes de Coahuila

El Pase Turístico impulsado por el gobierno de Samuel García representa una decisión equivocada que puede afectar el turismo, el comercio y la economía de Coahuila, afirmó Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio de Monclova.

El empresario cuestionó que Nuevo León imponga nuevos requisitos a los vehículos foráneos, pese a la intensa relación comercial y turística que mantiene con Coahuila, entidad que considera uno de los principales proveedores del mercado neoleonés.

De la Garza Gaytán sostuvo que la medida evidencia, a su juicio, decisiones gubernamentales que terminan perjudicando la actividad económica regional. Señaló que habitantes de Coahuila viajan constantemente a Nuevo León por cuestiones comerciales, laborales, familiares, médicas y turísticas.

El comisionado criticó directamente la administración de Samuel García, a quien responsabilizó de tomar decisiones que, desde su perspectiva, complican la movilidad y afectan la relación económica con estados vecinos.

El Pase Turístico contempla un registro gratuito para vehículos con placas de otras entidades que ingresen a Nuevo León. Los lineamientos establecen una vigencia de uno a 30 días por año y su aplicación está prevista a partir del 21 de octubre.

Pase Turístico afecta relación con Coahuila

De la Garza Gaytán consideró contradictorio que Nuevo León establezca restricciones para visitantes provenientes de Coahuila, cuando existe un intercambio económico permanente entre ambas entidades.

Afirmó que el flujo no es unilateral, pues empresas y consumidores de Nuevo León también participan en actividades comerciales con Coahuila. Sin embargo, sostuvo que Coahuila mantiene una participación importante como proveedor de productos y servicios para el mercado neoleonés.

“Coahuila básicamente es uno de los principales proveedores de Nuevo León”, afirmó el representante de Canaco Monclova al cuestionar el sentido de la medida. El empresario sostuvo que el gobierno de Nuevo León debería facilitar la movilidad regional en lugar de crear trámites que puedan desalentar a los visitantes.

Advirtió que el impacto puede alcanzar al sector turístico, restaurantes, hoteles, comercios y otros establecimientos que dependen del desplazamiento de personas entre los estados.

El gobierno de Nuevo León ha argumentado que el Pase Turístico busca fortalecer el control vehicular, mejorar la seguridad vial y proporcionar certeza sobre los vehículos foráneos que circulan temporalmente por la entidad.

Sin embargo, De la Garza Gaytán consideró que existen problemas más importantes que deberían ser atendidos por la administración estatal antes de establecer nuevos requisitos para los visitantes.

Critica movilidad y seguridad de Nuevo León

El comisionado de Turismo de Canaco Monclova cuestionó también las condiciones de movilidad que prevalecen en Nuevo León y sostuvo que el gobierno estatal enfrenta problemas para garantizar traslados ágiles, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey.

Señaló que el tráfico afecta incluso a quienes necesitan trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, situación que, dijo, genera incertidumbre entre viajeros que requieren llegar a tiempo para abordar sus vuelos.

De la Garza Gaytán también lanzó críticas sobre la seguridad y señaló que el gobierno estatal no ha logrado resolver completamente los problemas relacionados con delitos de alto impacto.

A su juicio, antes de concentrarse en mecanismos como el Pase Turístico, la administración estatal debería atender problemas que tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de los habitantes y visitantes.

El empresario también cuestionó la actuación de algunas corporaciones municipales de Nuevo León y expresó críticas severas sobre la seguridad y la movilidad que enfrentan quienes recorren el estado.

Sus declaraciones se producen mientras el gobierno de Samuel García mantiene la implementación del Pase Turístico como parte de su estrategia para regular la circulación de vehículos foráneos.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, el trámite será gratuito y podrá realizarse mediante una plataforma digital. La medida contempla excepciones y mecanismos específicos para determinados vehículos y estancias prolongadas.

Empresarios piden reconsiderar medida

De la Garza Gaytán pidió reconsiderar el Pase Turístico y evitar que una política estatal termine afectando el intercambio económico entre Nuevo León y Coahuila.

Consideró que la cercanía geográfica entre ambas entidades genera una dinámica regional que no puede separarse mediante trámites o restricciones administrativas.

El empresario cuestionó particularmente que los habitantes de Coahuila tengan que realizar un procedimiento adicional para ingresar a Nuevo León, cuando existe una relación económica que beneficia a empresas y consumidores de ambos estados.

También criticó que la administración de Samuel García, a su juicio, haya priorizado una medida que puede generar molestias a visitantes mientras persisten problemas de seguridad y movilidad en Nuevo León.

De la Garza Gaytán sostuvo que la decisión puede terminar siendo contraproducente para la propia economía neoleonesa, debido a que los visitantes procedentes de Coahuila también representan consumidores para establecimientos comerciales y turísticos.

El comisionado consideró que Nuevo León debería aprovechar su posición económica y su relación con estados vecinos para facilitar el intercambio regional, en lugar de establecer mecanismos que puedan generar mayores obstáculos para quienes ingresan temporalmente.

El sector turístico y comercial de Coahuila permanecerá atento al comportamiento del flujo de visitantes una vez que el Pase Turístico comience a aplicarse, debido a la importancia que tienen los desplazamientos hacia Monterrey y otras ciudades de Nuevo León.

De la Garza Gaytán insistió en que la administración estatal debe reconsiderar la medida y priorizar políticas que favorezcan la movilidad, el comercio y el turismo regional, en lugar de decisiones que, desde su perspectiva, terminan afectando a quienes mantienen una relación económica cotidiana con Nuevo León.