Empresa peruana invertirá más de 160 mdd en Ramos Arizpe

La compañía proyecta instalarse en el Parque Industrial Santa María para fabricar materiales plásticos destinados a empaques de alimentos

Una empresa de capital peruano proyecta invertir más de 160 millones de dólares en la instalación de una planta industrial en Ramos Arizpe, con la generación de aproximadamente 500 empleos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien adelantó que las operaciones podrían comenzar a mediados de 2027.

El presidente municipal explicó que sostuvo una reunión con representantes de la compañía, quienes se encuentran en la etapa final de negociación para adquirir terrenos en el Parque Industrial Santa María, donde pretenden iniciar la construcción de sus instalaciones durante los próximos meses.

Planta fabricará empaques plásticos para alimentos

La empresa se especializa en la transformación de polímeros para fabricar materiales plásticos utilizados en empaques de productos alimenticios, como bolsas para frituras, botanas y otros alimentos procesados, con una producción orientada principalmente al mercado de Estados Unidos y, en segundo término, al mexicano.

“Vamos a tener alrededor de 500 empleos en su totalidad. Empiezan a construir ahorita y la empresa aproximadamente a mediados del año que entra ya se termina, con una inversión de más de 160 millones de dólares”, declaró Gutiérrez Merino.

Por las dimensiones del proyecto, la planta contempla utilizar infraestructura ferroviaria para recibir materias primas y transportar parte de su producción, además de complementar sus operaciones logísticas mediante transporte terrestre.

Inversionistas buscan convenios con universidades de la región

El alcalde destacó que los inversionistas también manifestaron interés en establecer convenios con universidades de la región para preparar estudiantes y técnicos en los procesos industriales que requerirá la compañía, con la intención de facilitar su incorporación a los nuevos puestos de trabajo.

La llegada de esta inversión forma parte de la estrategia de diversificación industrial que impulsa el municipio ante las dificultades que enfrenta el sector automotriz, actividad que mantiene una importante presencia económica en Ramos Arizpe.

Ramos Arizpe impulsa la diversificación industrial

Gutiérrez Merino reconoció que durante 2026 la industria automotriz ha enfrentado condiciones adversas, por lo que el Ayuntamiento busca atraer compañías de otros sectores productivos para ampliar las oportunidades de empleo y reducir la dependencia de una sola actividad económica.

En este sentido, señaló que mantiene coordinación con el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, y el Gobierno del Estado para promover nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

El edil consideró que la instalación de esta planta contribuirá a fortalecer la actividad industrial de Ramos Arizpe durante 2027 y abrirá oportunidades para el crecimiento económico del municipio en los siguientes años.

La inversión anunciada permanece en fase de negociación para la adquisición del terreno, por lo que el inicio de la construcción y la fecha de operación corresponden al calendario previsto por los inversionistas.