Empresa china anuncia nuevos empleos e inversión millonaria

La empresa se instalará próximamente en Ramos Arizpe y enfocará su producción al suministro de piezas para armadoras y proveedores que ya operan en México

Una empresa de capital chino anunció la creación de 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe, como parte de una inversión cercana a los 60 millones de dólares para la instalación de una planta de autopartes de aluminio destinada a la industria automotriz.

Confirman llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology

La información fue dada a conocer por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien explicó que el proyecto contempla la llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, firma especializada en la fabricación de componentes de aleación de aluminio que se integrarán a la cadena de proveeduría automotriz que opera en la región.

Planta atenderá a armadoras y proveedores de primer nivel

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, la empresa se instalará próximamente en el municipio y enfocará su producción al suministro de piezas para armadoras y proveedores de primer nivel que ya operan en México.

Esta instalación permitirá fortalecer el empleo formal y la actividad industrial en Ramos Arizpe, como parte del crecimiento del sector automotriz en la región.

Perfil y operaciones de la empresa asiática

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology es un proveedor global fundado en 2002, con sede en Shanghái, China, dedicado al diseño, fundición y maquinado de autopartes de aluminio.

Su portafolio incluye componentes para motores, transmisiones, sistemas de freno y estructuras vehiculares utilizadas tanto en vehículos de combustión interna como en plataformas de movilidad eléctrica.

Procesos industriales y enfoque ambiental

Además de la fabricación de autopartes, la empresa participa en procesos de suministro de lingote, aluminio líquido y reciclaje de materiales, lo que le permite cumplir con estándares internacionales de eficiencia, reducción de peso vehicular y normas ambientales.

Inversión vinculada al nearshoring automotriz

Autoridades municipales señalaron que esta inversión forma parte del proceso de expansión internacional de la compañía hacia mercados estratégicos de Norteamérica, en un contexto de nearshoring que busca acercar la producción a los principales clústeres automotrices.

Con este anuncio, Ramos Arizpe incorpora una nueva inversión extranjera directa al sector automotriz, en un escenario de ajustes industriales y consolidación del empleo formal en el corto y mediano plazo.