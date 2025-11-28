Empresa automotriz entrega donativo a familias vulnerables

Jaime Castillo, recibió un cheque simbólico frente a directivos y colaboradores de la empresa, subrayando que el recurso permitirá reforzar la atención.

Con el propósito de fortalecer la atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la entidad, la empresa Hwaseung Automotive México otorgó un significativo donativo a la Fundación “Por Amor a Ti”. La entrega se realizó en las instalaciones de la compañía, donde su presidente, Jae Hyeok Choi, encabezó el acto que busca mejorar la calidad de vida de cientos de beneficiarios.

Durante la recepción del apoyo, la presidenta de la Fundación, Bertha Gutiérrez, expresó su agradecimiento y destacó que este tipo de alianzas motivan a la organización a continuar con su labor social. A su vez, el director general de la asociación, Jaime Castillo, recibió un cheque simbólico frente a directivos y colaboradores de la empresa, subrayando que el recurso permitirá reforzar la atención a más de 500 familias, incluidas mujeres que enfrentan cáncer de mama en los 38 municipios de Coahuila.

La Fundación “Por Amor a Ti” recordó que, además de sus programas de asistencia, opera un albergue destinado principalmente a madres y sus hijos que reciben tratamiento en instituciones como el Hospital General de Saltillo, el Centro Oncológico de la Región Sureste, el CRIT Coahuila y la Fundación Oftalmológica del Club de Leones. Este apoyo, afirmaron, contribuirá a sostener los servicios que brindan diariamente a quienes más lo necesitan.