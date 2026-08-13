Empresa alemana instalará en planta de Ramos Arizpe

Waelzholz generará 100 nuevos empleos con su primera planta dentro del Parque Industrial Amistad en el estado de Coahuila.

La empresa alemana Waelzholz invertirá 65 millones de dólares y generará 100 empleos con la construcción de su primera planta en Coahuila, proyecto que comenzó este martes con la colocación de la primera piedra en el Parque Industrial Amistad de Ramos Arizpe.

La nueva operación estará enfocada en la manufactura de acero laminado en frío, material destinado a sectores como la industria automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.

El proyecto representa una inversión equivalente a más de mil millones de pesos y amplía la presencia internacional de Waelzholz, compañía fundada en Alemania en 1829 que actualmente cuenta con alrededor de 2 mil 300 trabajadores y operaciones industriales en Alemania, Brasil, China, Austria, Estados Unidos e Italia.

Durante el inicio de la construcción, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la instalación de la compañía forma parte de los proyectos de inversión que se han gestionado para Coahuila y destacó las condiciones industriales que ofrece Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo que la llegada de la empresa representa una nueva fuente de empleo para el municipio y aseguró que se dará acompañamiento a la compañía durante su proceso de instalación y posterior operación.

El secretario de Economía de Coahuila, Luis E. Olivares Martínez, informó que las negociaciones con Waelzholz comenzaron aproximadamente dos años atrás, luego de un acercamiento realizado durante una gira de promoción económica en Alemania.

A partir de ese contacto, la empresa evaluó a Coahuila frente a otras posibles ubicaciones, incluso fuera de México, antes de decidir instalar su nueva operación en Ramos Arizpe.

La compañía se especializa en la fabricación de productos de acero laminado en frío, utilizados en procesos industriales que requieren materiales con características específicas de precisión y desempeño.

Con la construcción de esta planta, Waelzholz incorporará a Ramos Arizpe a su red internacional de producción, mientras el municipio suma un nuevo proyecto industrial enfocado en proveeduría para sectores de alto nivel de especialización.