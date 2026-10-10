Empleados del IMSS exigen mejoras laborales y más medicamentos

Trabajadores del IMSS protestan por mejores salarios, abasto de medicamentos, contratación de personal y cambios en el sistema de pensiones

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un plantón pacífico en el exterior de las oficinas de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en protesta por la falta de respuestas a sus demandas laborales y las carencias que enfrentan en las unidades médicas.

Rosalía Rodríguez Sánchez, enfermera y participante en la manifestación, explicó que la movilización se realiza luego de que se rompiera el diálogo durante una mesa de negociación celebrada en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con la participación de 37 representantes de distintas secciones sindicales del país y un jubilado.

Entre sus principales exigencias se encuentran un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación, el abasto suficiente de medicamentos, la contratación de personal y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

Asimismo, demandan un régimen de jubilaciones y pensiones y expresaron su rechazo a la denominada “Ley Mordaza”.

Rodríguez Sánchez señaló que la inconformidad responde al hartazgo de los trabajadores ante la falta de soluciones, y aseguró que el movimiento tiene alcance nacional.

Indicó que, aunque anteriormente sostuvieron acercamientos con representantes sindicales, no obtuvieron compromisos concretos para defender a la base trabajadora durante las negociaciones salariales.

La enfermera aclaró que el plantón se mantiene de manera pacífica y que, por el momento, no contemplan bloquear distribuidores viales ni cerrar calles principales.

Añadió que buscan mantener el libre tránsito para los vecinos y que la protesta no afecta la operación de las unidades médicas, donde la atención continúa con normalidad.