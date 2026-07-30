Emiten recomendaciones por intensa ola de calor en Coahuila

Autoridades de Salud llamaron a hidratarse, evitar la exposición al sol y cuidar el consumo de alimentos ante las altas temperaturas en Coahuila

Ante las altas temperaturas que se han registrado en todo el estado y la llegada de la temporada más fuerte de calor, la Secretaría de Salud de Coahuila recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar casos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades estomacales derivadas del consumo de alimentos en mal estado.

La doctora Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Coahuila, indicó que ante las altas temperaturas se debe poner especial atención en los grupos vulnerables, como niños menores de cinco años y adultos mayores.

“Las recomendaciones que se están emitiendo es principalmente el protegerse de los rayos del sol, evitar exponerse en las horas de mayor intensidad de los rayos, que va desde las 11:00 de la mañana a las 4:30 de la tarde”.

Recomiendan evitar el sol y mantenerse hidratado

Dijo que se recomienda que las personas que tengan que salir usen ropa de manga larga, consuman suficientes líquidos y traten de no exponerse al sol, ya que hasta el momento se han presentado cuatro casos de deshidratación y dos de golpe de calor, sin consecuencias graves.

Señaló que, aunque las enfermedades gastrointestinales no se han incrementado, se presentan en promedio 2 mil 800 casos en todo el estado cada semana, por lo que es necesario tomar las precauciones correspondientes.

“Que sean alimentos que les preparan en ese momento, y las salsas, los postres que son a base de leche, porque éstos se descomponen con mayor facilidad, revisarlas, tener a la vista el olor, la consistencia, y si consumen mariscos también deben tener cuidado”.

Monclova, Sabinas y Piedras Negras concentran más casos

Romero Reyna indicó que la mayoría de los casos se han presentado en la región Centro-Norte, principalmente en los municipios de Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

La doctora también informó que se están implementando acciones para prevenir la proliferación de animales transmisores de enfermedades, como las garrapatas, recomendando evitar la acumulación de escombros, ya que las altas temperaturas favorecen su reproducción.