Emiten alerta por llegada de polvo del Sahara a Coahuila

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto serán las más expuestas a este fenómeno

La llegada de una masa de Polvo del Sahara provocará este lunes un deterioro temporal en la calidad del aire en diversas regiones de Coahuila, por lo que autoridades estatales emitieron una alerta preventiva y recomendaron a la población, especialmente a personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores, limitar las actividades al aire libre.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto serán las más expuestas al fenómeno, mientras que en las regiones Sureste y Laguna se prevé una presencia variable, con posibilidad de bruma ligera en zonas abiertas.

Las autoridades señalaron que este fenómeno puede ocasionar irritación en ojos, nariz y garganta, tos, molestias respiratorias, disminución de la visibilidad por la presencia de cielo brumoso o blanquecino, además de atardeceres con tonalidades rojizas o anaranjadas.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y exhortó a los grupos sensibles, como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, a evitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas.

Asimismo, pidió mantenerse hidratados y tener a la mano los medicamentos prescritos en caso de padecimientos respiratorios, además de cerrar puertas y ventanas cuando se perciba la presencia de polvo en el ambiente.

La dependencia también llamó a evitar quemas o actividades que generen más partículas contaminantes y a reducir el esfuerzo físico al aire libre mientras permanezcan estas condiciones atmosféricas.

Las autoridades precisaron que la presencia del Polvo del Sahara no representa una emergencia para la población en general; sin embargo, puede ocasionar molestias temporales, especialmente entre personas con mayor sensibilidad a la mala calidad del aire, por lo que mantendrán vigilancia preventiva e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.