Emite PC Ramos Arizpe alerta preventiva por frente frío número 27

La combinación de frío y humedad podría generar sensación térmica bajo cero, pavimento resbaladizo y visibilidad reducida en distintos puntos del municipio

El frente frío número 27 ingresará a Ramos Arizpe durante el fin de semana y provocará un descenso brusco de temperatura, con valores cercanos a 0 grados centígrados, además de llovizna y bancos de niebla, por lo que autoridades municipales emitieron una alerta preventiva para reducir riesgos a la población.

La Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe informó que, tras un viernes con condiciones templadas, el cambio de clima se sentirá desde las primeras horas del sábado 10 de enero.

La combinación de frío y humedad podría generar sensación térmica bajo cero, pavimento resbaladizo y visibilidad reducida en distintos puntos del municipio.

El director de la corporación, Francisco Javier Sánchez Aguirre, explicó que estas condiciones elevan el riesgo de accidentes viales y afectaciones a la salud, especialmente en personas adultas mayores, niñas y niños, por lo que pidió anticipar medidas de protección en hogares y traslados.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se mantiene habilitado un refugio temporal para atender a personas en situación vulnerable.

El espacio se ubica en Jaime Benavides Pompa y Calle Segunda, dentro de las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, y estará disponible durante toda la temporada invernal.

Entre las recomendaciones, la dependencia pidió revisar calentadores de gas, mantener ventilación adecuada y evitar estufas encendidas al dormir, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Al conducir, se exhorta a reducir la velocidad, encender luces y extremar precauciones en puentes y tramos carreteros, como la Saltillo–Monterrey, donde puede presentarse hielo negro.

Asimismo, se recomendó proteger tuberías expuestas, resguardar a las mascotas y abrigar en capas a la población vulnerable. Protección Civil mantendrá vigilancia y monitoreo permanente durante el evento climatológico. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 844 488 69 81.