Emboscan a militares en Hidalgo, Coahuila; dos resultan heridos

Por: Irene Zapata 16 Octubre 2025, 09:30

Los dos militares fueron privados de la libertad por miembros de la delincuencia organizada, pero posteriormente fueron liberados en una brecha

Gran movilización se registró la mañana de este jueves debido a una emboscada que sufrieron militares que patrullaban sobre brechas del municipio de Hidalgo, Coahuila. Los elementos del Ejército que resultaron heridos de bala fueron trasladados a un hospital de Piedras Negras por personal de la misma Sedena, según informó en su conferencia matutina el alcalde de este municipio, Jacobo Rodríguez. Y aunque en un principio se mencionó que se trataba de un enfrentamiento entre estatales y civiles, esto fue descartado. El alcalde dijo que los elementos de la Sedena resultaron lesionados al ser emboscados mientras realizaban un patrullaje en brechas entre Coahuila y Nuevo León. Después de la emboscada, los dos militares fueron privados de la libertad por miembros de la delincuencia organizada, pero posteriormente fueron liberados en lo que se conoce como la brecha La Gloria.