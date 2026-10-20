Embiste camioneta a motociclista en calles de Saltillo

Autoridades de tránsito tomaron conocimiento del accidente vial para deslindar responsabilidades tras el traslado del herido al hospital.

Un hombre de 35 años fue llevado al Hospital General de Saltillo después de que la motocicleta que conducía fuera impactada por una camioneta en el cruce de las calles Insurgentes y Pablo L. Sidar.

El lesionado fue identificado como Jonathan Rodríguez Octavio, quien transitaba por Pablo L. Sidar y, al llegar a la intersección, fue golpeado por una camioneta Honda CR-V que ingresó al cruce.

La unidad era conducida por Wolkiano Castro López, de 67 años, quien viajaba en un vehículo con placas de circulación FEY 010 D. Según los testimonios recabados en el lugar, el automovilista presuntamente no respetó el señalamiento de alto.

A consecuencia del impacto, Jonathan salió proyectado de la motocicleta y cayó sobre el pavimento, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y realizaron una valoración del motociclista. Durante la revisión detectaron una probable fractura, por lo que determinaron que debía recibir atención hospitalaria.

El lesionado fue trasladado al Hospital General para una evaluación médica más detallada y la atención de sus lesiones, mientras las autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer las responsabilidades correspondientes.