Embargo laboral a banco: demandan indemnización y salarios caídos

Abogados de defensa intentaron acceder a las bóvedas del banco para asegurar valores. Sin embargo, la institución se negó a permitir el ingreso

Este fin de semana se llevó a cabo una orden de embargo por laudo laboral en una sucursal de Banamex, situada en un centro comercial de la colonia Lourdes. Un juez ordenó la intervención de policías estatales y abogados representantes del trabajador afectado, quien reclama la indemnización y salarios caídos tras ser despedido de manera injustificada.

Los abogados Graciela Nava y Jesús Fernando Santana Jaramillo, que representan al empleado, intentaron acceder a las bóvedas del banco para asegurar valores. Sin embargo, la institución se negó a permitir el ingreso, argumentando que el embargo se basaba en bienes muebles, no en efectivo u otros activos.

Trasladan mobiliario hacia bodegas de autoridades como parte del embargo

Se procedió entonces a embargar mobiliario, incluyendo sillas, sillones de la sala de espera, escritorios y tres computadoras portátiles.

El material embargado fue cargado en una camioneta y trasladado a las bodegas de un juez federal, donde permanecerá como garantía. Este proceso se origina a raíz de una denuncia presentada por el empleado, quien demostró haber trabajado más de 14 años en la institución y alegó que su despido en 2023 fue injustificado.

La sentencia ha sido dictada a favor del trabajador, quien aún espera el pago de aproximadamente tres millones de pesos, monto que la institución se niega a abonar hasta el momento