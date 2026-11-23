Sostuvo que el PRI no participará en confrontaciones políticas y que mantendrá su trabajo en territorio y cercanía con las familias coahuilenses

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, llamó a las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad en la selección de sus candidatos para los procesos electorales de 2027 y evitar postular perfiles que tengan señalamientos o cuestionamientos, al considerar que podrían afectar las condiciones de tranquilidad y seguridad que prevalecen en la entidad.

Pide a ciudadanos mantenerse atentos a los aspirantes

El legislador también pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a quienes buscarán su respaldo en las próximas contiendas, al advertir que algunos actores políticos que se alejaron de la población después de las elecciones anteriores podrían reaparecer conforme se acerquen los comicios. Sobre las diferencias y acusaciones entre partidos, sostuvo que el PRI no participará en confrontaciones políticas y que mantendrá su trabajo en territorio y cercanía con las familias coahuilenses.

Reconoce coordinación en seguridad en Coahuila

Por otra parte, Elizondo Pérez reconoció las acciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad, al señalar que la coordinación institucional ha contribuido a conservar condiciones de tranquilidad en Coahuila.