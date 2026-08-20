Elizondo: “La soberanía de Morena se queda en el discurso”

Durante sus recorridos por Coahuila, señaló que ha encontrado testimonios de personas que han dejado sus lugares de origen debido a la inseguridad

El senador Gabriel Elizondo Pérez aseguró que, a diferencia de otras entidades gobernadas por Morena, en Coahuila la soberanía y la seguridad son una realidad que la ciudadanía puede percibir al transitar libremente por las distintas regiones del estado.

Durante sus recorridos por Coahuila, señaló que ha encontrado testimonios de personas que han dejado sus lugares de origen debido a las condiciones de inseguridad que enfrentan entidades como Michoacán y otros estados gobernados por la llamada Cuarta Transformación.

Elizondo Pérez atribuyó los resultados en materia de seguridad al trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la Fiscalía y los Poderes del Estado. Añadió que esta estrategia se complementa con programas de salud y apoyo social orientados a mejorar la calidad de vida de los coahuilenses.

El senador también destacó la participación de la sociedad civil y del sector empresarial en las acciones impulsadas por el Gobierno de Coahuila, al considerar que la cercanía con cámaras empresariales, iniciativa privada, barrios, ejidos y colonias ha permitido fortalecer el trabajo conjunto.

Finalmente, informó que su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones incluirá propuestas relacionadas con salud, seguridad, desarrollo social, medio ambiente y protección animal, además de temas vinculados con el T-MEC, fuentes energéticas como el gas no convencional y la defensa de los intereses de los coahuilenses.