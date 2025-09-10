Info 7 Logo
Eligen a Hazel Santos como dirigente del PRI en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

09 Septiembre 2025, 20:58

Con este relevo, el tricolor en Ramos Arizpe inicia un nuevo ciclo político rumbo a 2026, enfocado en consolidar estructuras y mantener presencia activa

Hazel Santos Rodríguez fue electo como nuevo presidente del Comité Municipal del PRI en Ramos Arizpe para el periodo 2025-2028, en relevo de Carlos Rodríguez Alcantar. 

Lo acompañará Gabriela Gutiérrez Burciaga como secretaria general, quien sustituye a Adelaida Gutiérrez Romo.

El nombramiento se formalizó en una asamblea del Consejo Político Municipal que reunió a decenas de militantes priistas, en un acto encabezado por el dirigente estatal Carlos Robles Loustaunau, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el consejero político Gabriel Elizondo Pérez.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.33.31 PM.jpeg

En la ceremonia también estuvieron presentes figuras del PRI estatal, como José María Morales Padilla, delegado regional de operación política. 

Al asumir la dirigencia, Hazel Santos Rodríguez llamó a la militancia a dejar de lado diferencias internas y trabajar en unidad.

“El reto es grande, pero unidos vamos a lograr que nuestro partido siga siendo ejemplo de organización y de servicio a la comunidad”, afirmó.

Carlos Robles Loustaunau subrayó que este relevo representa un compromiso renovado de trabajo en equipo y cercanía con la ciudadanía.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.33.31 PM (1).jpeg

“No es solamente un cambio de nombres, es una nueva oportunidad de fortalecer al PRI y de mantenerlo como una fuerza política estable y con resultados en Coahuila”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró su respaldo a la nueva dirigencia local y aseguró que el PRI en Ramos Arizpe mantiene su fortaleza porque “está enraizado en la gente y cumple con resultados”.

Con este relevo, el tricolor en Ramos Arizpe inicia un nuevo ciclo político rumbo a 2026, enfocado en consolidar estructuras, abrir espacios de participación y mantener presencia activa en la vida pública del municipio.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.33.31 PM (3).jpeg

