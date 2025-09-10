Eligen a Hazel Santos como dirigente del PRI en Ramos Arizpe

Con este relevo, el tricolor en Ramos Arizpe inicia un nuevo ciclo político rumbo a 2026, enfocado en consolidar estructuras y mantener presencia activa

Hazel Santos Rodríguez fue electo como nuevo presidente del Comité Municipal del PRI en Ramos Arizpe para el periodo 2025-2028, en relevo de Carlos Rodríguez Alcantar.

Lo acompañará Gabriela Gutiérrez Burciaga como secretaria general, quien sustituye a Adelaida Gutiérrez Romo.

El nombramiento se formalizó en una asamblea del Consejo Político Municipal que reunió a decenas de militantes priistas, en un acto encabezado por el dirigente estatal Carlos Robles Loustaunau, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el consejero político Gabriel Elizondo Pérez.

En la ceremonia también estuvieron presentes figuras del PRI estatal, como José María Morales Padilla, delegado regional de operación política.

Al asumir la dirigencia, Hazel Santos Rodríguez llamó a la militancia a dejar de lado diferencias internas y trabajar en unidad.

“El reto es grande, pero unidos vamos a lograr que nuestro partido siga siendo ejemplo de organización y de servicio a la comunidad”, afirmó.

Carlos Robles Loustaunau subrayó que este relevo representa un compromiso renovado de trabajo en equipo y cercanía con la ciudadanía.

“No es solamente un cambio de nombres, es una nueva oportunidad de fortalecer al PRI y de mantenerlo como una fuerza política estable y con resultados en Coahuila”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró su respaldo a la nueva dirigencia local y aseguró que el PRI en Ramos Arizpe mantiene su fortaleza porque “está enraizado en la gente y cumple con resultados”.

Con este relevo, el tricolor en Ramos Arizpe inicia un nuevo ciclo político rumbo a 2026, enfocado en consolidar estructuras, abrir espacios de participación y mantener presencia activa en la vida pública del municipio.