Eligen a Angie Cedillo como alcaldesa infantil de Ramos Arizpe

La toma de protesta del Cabildo Infantil se realizará en el marco de las celebraciones del Día del Niño, programadas para el próximo 24 de abril.

La niña Angie Gabrielle Cedillo Almanza fue electa como alcaldesa infantil de Ramos Arizpe, tras una jornada de votación realizada en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila.

La menor, originaria de la comunidad de San José de Los Nuncio, resultó electa como parte del proceso para integrar el Cabildo Infantil del municipio, en el que participaron 22 estudiantes de distintas escuelas.

Este ejercicio cívico forma parte de las actividades conmemorativas del Día del Niño y tiene como objetivo acercar a niñas y niños al funcionamiento del gobierno municipal, así como fomentar valores de participación y responsabilidad ciudadana.

Durante la jornada, las y los participantes emitieron su voto para definir los cargos que integrarán este cabildo, el cual tendrá un carácter simbólico y representativo.

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades permite que la niñez conozca de manera práctica los procesos democráticos y el papel de las instituciones públicas.

La toma de protesta del Cabildo Infantil se realizará en el marco de las celebraciones del Día del Niño, programadas para el próximo 24 de abril en la presidencia municipal de Ramos Arizpe.