Elecciones en EU: Coahuila espera nuevas inversiones industriales

Canacintra de Monclova prevé mayor certidumbre comercial y oportunidades de inversión para la industria de Coahuila tras elecciones

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra en Monclova, consideró que el cambio de mayoría en el Congreso estadounidense podría generar mayor certidumbre comercial y favorecer nuevas inversiones industriales en México.

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos abre expectativas de una relación comercial más favorable para México, particularmente para Coahuila, donde la industria automotriz y metalmecánica podría beneficiarse de una mayor certidumbre para invertir y exportar.

Jorge Mtanous Falco señaló que existe expectativa de que los nuevos legisladores reviertan algunas políticas comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump, aunque advirtió que todavía no hay garantías de que esto ocurra.

Industria automotriz, entre las principales beneficiadas

El dirigente empresarial consideró que las automotrices fueron de las más afectadas por la incertidumbre arancelaria, situación que provocó que compañías estadounidenses, canadienses y de otros países detuvieran inversiones previstas en México.

Sin embargo, manifestó su expectativa de que el nuevo escenario político permita recuperar proyectos y generar contrataciones. Como antecedente, la región Centro de Coahuila mantiene interés de proveedores asiáticos del sector automotriz, algunos de los cuales han evaluado instalar plantas para abastecer cadenas de producción en Norteamérica.

Mtanous Falco también destacó el interés de empresas japonesas por invertir en México, particularmente en actividades automotrices y metalmecánicas. Explicó que la cercanía geográfica con Estados Unidos representa una ventaja frente a los costos y tiempos de traslado de mercancías desde Asia.

Señaló que Coahuila tiene condiciones competitivas por su mano de obra calificada, experiencia manufacturera y seguridad, factores que pueden favorecer la llegada de nuevos capitales japoneses y fortalecer la proveeduría industrial.

Empresarios mantienen cautela ante decisiones de Trump

Aunque expresó satisfacción por la derrota de los candidatos republicanos, el presidente de Canacintra pidió no anticipar resultados económicos, debido a que Donald Trump continuará en la Presidencia estadounidense y conservará facultades para tomar decisiones comerciales.

Las elecciones del 3 de noviembre dejaron el control de ambas cámaras del Congreso en manos demócratas. También llevaron a Gina Hinojosa a la gubernatura de Texas y a Xavier Becerra a la de California, según las proyecciones electorales.

El empresario confió en que la nueva correlación política contribuya a mejorar las condiciones del comercio bilateral, reducir la incertidumbre y facilitar que México conserve su atractivo como plataforma manufacturera para abastecer al mercado estadounidense.

Las elecciones fueron legislativas y estatales, no presidenciales. Por tanto, el resultado no significa que Trump haya perdido la Presidencia, sino que enfrentará un Congreso con mayoría demócrata durante los últimos dos años de su mandato.