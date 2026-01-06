Elaboran 5 mil roscas de Reyes en panadería de Saltillo

Su forma circular simboliza el amor infinito de Dios, mientras que el Niño Dios oculto en su interior representa al niño Jesús escondido

A unas horas de la celebración del Día de Reyes, la tradición de partir la rosca de Reyes sigue más viva que nunca en Saltillo. En una panadería local de la capital coahuilense, la alta demanda ha llevado a la elaboración de 5 mil roscas de Reyes, entre tradicionales y rellenas, además de mil piezas pequeñas, convirtiendo la jornada en un día prácticamente exclusivo para la producción de este emblemático pan que reúne a familias, amigos y compañeros de trabajo.

¿Cuál es el origen de la rosca de Reyes?

La rosca de Reyes tiene su origen en Europa y fue traída a México durante la época colonial. Su forma circular simboliza el amor infinito de Dios, mientras que el Niño Dios oculto en su interior representa al niño Jesús escondido para que los Reyes Magos pudieran encontrarlo, de acuerdo con la tradición bíblica.

¿Qué significado tiene encontrar el Niño Dios?

Quien descubre la figura del Niño Dios se compromete a ofrecer tamales el 2 de febrero, durante el Día de la Candelaria, fortaleciendo así los lazos de convivencia y continuidad de esta tradición popular.

¿Qué representan los elementos de la decoración?

La decoración de la rosca, elaborada con frutas cristalizadas y azúcar, simboliza las joyas y regalos que los Reyes de Oriente llevaron al niño Jesús, como el oro, el incienso y la mirra. En Saltillo, esta tradición permanece profundamente arraigada, combinando el respeto a sus orígenes con innovaciones en sabores y rellenos que han ganado popularidad entre los consumidores sin perder su significado cultural.