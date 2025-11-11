El único alcalde que tenía el PAN se va al MC

Víctor Leija se integró a Movimiento Ciudadano tras acusar falta de respaldo del PAN en Coahuila; fue recibido por Dante Delgado y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Víctor Leija el único alcalde que tenía el PAN en el estado de Coahuila, anunció su incorporación a las filas de Movimiento Ciudadano (MC).

El alcalde Víctor Leija fue recibido oficialmente por el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y por el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes le dieron la bienvenida con un mensaje de respaldo y reconocimiento a su trabajo en la región.

Ante este inesperado cambio, quien aún no se pronuncia es la líder del PAN en el estado, Eliza Maldonado.

Según se supo, el edil se quejó de que la dirigencia estatal lo había dejado solo y no sentiar respaldo alguno.