El Tunal contará con nuevo pozo para suministro de agua

La obra, con una inversión de 2.6 millones de pesos, fue supervisada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores al entrar en su fase final de equipamiento.

Un nuevo pozo de agua se encuentra en su etapa final de equipamiento en el ejido El Tunal, donde se invierten 2.6 millones de pesos para fortalecer el suministro a las familias de esta comunidad de Arteaga.

El proyecto está próximo a concluir y actualmente se realizan las revisiones técnicas necesarias antes de poner en funcionamiento la nueva fuente de abastecimiento.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores supervisó los trabajos acompañada por personal encargado de la operación y construcción de la infraestructura, con el objetivo de verificar las condiciones del equipamiento previo a su entrega.

La obra adquiere relevancia por el número de habitantes que dependen del servicio, ya que El Tunal ocupa el quinto lugar entre los ejidos con mayor población de Arteaga.

Durante la revisión participaron representantes de SIMAS, Fomento Agropecuario, la empresa responsable del equipamiento, el comisariado ejidal y el Comité de Agua de El Tunal, quienes revisaron los avances y aspectos técnicos del proyecto.

Una vez concluidas las pruebas y trabajos pendientes, el pozo podrá incorporarse al sistema de abastecimiento de la comunidad para aumentar la disponibilidad de agua y mejorar las condiciones del servicio.

El municipio mantendrá el seguimiento de los trabajos hasta concluir el equipamiento y realizar la entrega de la nueva infraestructura a la comunidad de El Tunal.