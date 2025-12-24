El presupuesto para Coahuila se aprobó de manera responsable

El diputado del PRI, Álvaro Moreira, dijo que el presupuesto aprobado le da prioridad a áreas sensibles como la seguridad, salud, educación y programas sociales

El diputado del PRI, Álvaro Moreira, dijo que el presupuesto aprobado durante la sesión del lunes le da prioridad a áreas sensibles como la seguridad, salud, educación y programas sociales, por lo que el Congreso actuó con responsabilidad.

“La responsabilidad que tenemos nosotros es que a la gente le vaya bien, votamos de manera consciente, de manera responsable, lo mismo pasó en las leyes de ingresos municipales, no votamos por partido, son temas que afectan a los habitantes de cada uno de los municipios”.

Dijo que no es posible que haya diputados que critiquen un presupuesto diseñado para fortalecer la seguridad de Coahuila, que sigue siendo uno de los estados más seguros del país.

“La seguridad no se puede tocar, la seguridad la tenemos que fortalecer, así como el tema social… hay cosas en las que no nos podemos meter, el tema de la seguridad es uno de ellos, todo lo que sea fortalecer la seguridad lo tenemos que estudiar y aprobar en su caso”.

Dijo que los diputados deben ser responsables en la toma de decisiones como el presupuesto, y dejar los temas y los argumentos partidistas a un lado.

Pide tener cuidado con el uso de pirotecnia

Moreira Valdés dijo que apoya la prohibición del uso de pirotecnia en estas fiestas de fin de año, y pidió a los padres de familia que hablen con sus hijos para evitar el uso de artefactos explosivos, primero porque no están permitidos, y segundo, porque representan un riesgo para quienes los usan, además de que generan estrés entre las mascotas.