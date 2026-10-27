El Poder del Norte encabezará el UTC Fest 2026 en Ramos Arizpe

El registro para exalumnos cerrará este martes 27 de octubre a las 12:00 del mediodía. La universidad cuenta con más de 26 mil egresados

La agrupación norteña El Poder del Norte de Arturo Buenrostro encabezará el UTC Fest 2026, que se celebrará este jueves 29 de octubre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), en Ramos Arizpe, con una asistencia prevista de entre 4 mil y 5 mil personas.

El concierto comenzará a partir de las 18:00 horas y contará también con la participación de un DJ y Banda Brava, que se presentarán antes del espectáculo estelar como parte de la programación musical preparada para estudiantes y egresados.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, informó que esta edición tendrá una producción renovada, con mejoras en el escenario, equipo de sonido y distribución de espacios para recibir a los asistentes.

UTC Fest será exclusivo para estudiantes y egresados

La celebración será exclusiva para la comunidad universitaria. Los estudiantes activos recibirán brazaletes de identificación de acuerdo con su edificio y programa educativo, mientras que los egresados deberán registrarse previamente mediante un código QR y presentar documentación oficial que acredite sus estudios en la institución.

El registro para exalumnos cerrará este martes 27 de octubre a las 12:00 del mediodía. La universidad cuenta con más de 26 mil egresados a lo largo de su historia, a quienes se busca integrar nuevamente a esta celebración.

Guadarrama Cortez aclaró que no se permitirá el ingreso de familiares, amigos ni público externo, debido a que el evento está dirigido exclusivamente a estudiantes y egresados acreditados.

Festival contará con vigilancia y control de acceso

El UTC Fest 2026 se desarrollará sin bebidas alcohólicas ni humo de tabaco y contará con medidas de seguridad, vigilancia y control de acceso.

Para la organización del festival, la institución también cuenta con el respaldo de los gobiernos municipales de Ramos Arizpe y Saltillo, encabezados por Tomás Gutiérrez Merino y Javier Díaz González, respectivamente.