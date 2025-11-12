El Instituto Electoral de Coahuila se convierte en Punto Violeta

Con esta incorporación, ya son más de 400 Puntos Violetas instalados en todo el estado, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se sumó este martes a la red de Puntos Violetas, espacios seguros destinados a brindar apoyo y orientación a mujeres en situación de riesgo.

Con esta incorporación, ya son más de 400 Puntos Violetas instalados en todo el estado, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Coahuila para fortalecer la atención y protección de las mujeres.

Durante el evento, María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación del Gobierno del Estado, y Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacaron que este nuevo punto representa un avance importante en la construcción de entornos más seguros.

Sin embargo, coincidieron en que no se debe bajar la guardia y que es fundamental seguir trabajando de manera coordinada entre instituciones para erradicar la violencia de género.

Por su parte, el presidente consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, señaló que la incorporación del instituto a esta red refleja el compromiso de la institución no solo con la democracia, sino también con la protección y el respeto a los derechos de las mujeres. “Además de organizar y vigilar los procesos electorales, el Instituto Electoral de Coahuila asume la responsabilidad social de ser un espacio seguro para todas”, expresó Rodríguez.