El Gobierno federal ha iniciado una cacería política: PAN

Lejos de su promesa de hacer cumplir la ley, el Gobierno federal y Morena han iniciado una cacería política en contra de la gobernadora de Chihuahua

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Lejos de su promesa de hacer cumplir la ley, el Gobierno federal y Morena han iniciado una cacería política en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y en cambio se ha dedicado a proteger a políticos con nexos con el crimen como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó la senadora Michel González Márquez, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

De visita por Coahuila, donde promociona a los candidatos del PAN a las diputaciones locales, González Márquez habló del doble discurso que enarbola el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que por un lado defiende a quienes están coludidos con el crimen, y ataca a quienes lo combaten, como la gobernadora de Chihuahua.

“Ellos se justifican en querer defender la soberanía cazando a una gobernadora que está combatiendo al crimen organizado, en contraposición a un gobernador de Sinaloa con licencia que está señalado por nuestro país vecino (EU) por vínculos con el crimen organizado”.

Dijo que el Gobierno federal ha emprendido una persecución política contra Maru Campos, quien ha sido citada por la Fiscalía General de la República a pesar de tener fuero constitucional.

Sin embargo, consideró que esto ha puesto a Chihuahua y a su gobernadora en el centro de la discusión nacional sobre el trabajo que realizan los mandatarios estatales en todo el país, particularmente los de Morena, que han sido vinculados al crimen organizado.

“Chihuahua es símbolo de resistencia a nivel nacional ante el abuso del poder, y frente al autoritarismo, al oficialismo que está representando el Gobierno federal… ¿Del lado de quién estamos?”.

González Márquez dijo que el PAN ha levantado la voz para que se investigue a aquellos gobernadores que se encuentran bajo sospecha de tener tratos con el crimen, como Marina del Pilar, a quien ya Estados Unidos le quitó la visa, o Américo Villarreal, quien también ha sido señalado por presuntos nexos con grupos criminales en Tamaulipas.

Destacó que Coahuila vive un clima de paz, debido a que los ciudadanos se han involucrado en mantener a la entidad tranquila, y que es una aspiración de muchos estados a nivel nacional.