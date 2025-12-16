El Fiscal Fernández Montañez rinde informe ante el Congreso

El Fiscal presentó avances en infraestructura, digitalización y rezago de carpetas ante el Congreso, destacó personal y llamó a mantener la confianza ciudadana.

En sesión del Congreso del Estado este lunes, el Fiscal General del estado, Federico Fernández Montañez, presentó su Primer Informe de Gestión al frente de esta dependencia, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y cumplimiento de un mandato constitucional.

Durante la presentación de este informe, el Fiscal destacó el honor de estar en el Congreso del Estado, donde hace un año presentó un proyecto de trabajo a corto, mediano y largo plazo, con tres estrategias y ejes medulares.

Estos ejes fueron mejorar las condiciones de infraestructura, de trabajo y nominales del personal de la Fiscalía; asimismo, sistematizar y digitalizar los servicios que presta la dependencia y acercar estos servicios a la ciudadanía; y por otro lado, combatir el rezago en carpetas de investigación, por lo cual parte de este informe es dar a conocer lo avanzado en esos tres ejes y otros más que resultan representativos.

Reconocimiento al personal y entrega formal del informe

En el marco de este informe, Federico Fernández agradeció a policías, agentes de investigación criminal, peritos, ministerios públicos, facilitadores conciliadores, así como al personal administrativo y operativo.

Realizó también un reconocimiento especial a las y los policías que han sido heridos o que perdieron la vida en el ejercicio de su labor.

“Por mi parte reiterarles, a nombre de quienes integramos la Fiscalía, que seguiremos trabajando día a día, incansablemente, con todos los sacrificios que eso implica para seguir ganándonos la confianza de quienes habitamos este estado”, agregó.

Finalmente, Federico Fernández entregó el libro que contiene este Informe a la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, quien junto al total de las diputadas y diputados de la Legislatura acompañaron al Fiscal para una fotografía oficial.