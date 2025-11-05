El deporte infantil une a familias completas en Saltillo

Por: Antonio Herrera 04 Noviembre 2025, 17:10

Un equipo que comenzó siendo solo para niños, unió tanto a una comunidad que incluso se creó uno femenil para las madres de los pequeños

Durante la entrega de la renovación del parque deportivo R. González, al sur de Saltillo, conocimos al equipo infantil León, un grupo de niños apasionados por el fútbol que incluso ha tenido la oportunidad de viajar a España. La pasión por el deporte no solo ha transformado la vida de los pequeños, sino que también ha contagiado a toda la familia. Tanto es así, que las mamás decidieron formar su propio equipo de fútbol femenil, mientras que los papás, aunque no se animan tanto a jugar, apoyan con entusiasmo desde la tribuna. Lo más importante es que, gracias al deporte, los niños se mantienen alejados de malos caminos y se fortalece la unión familiar. En esta ocasión, el fútbol se ha convertido en un puente que une a familias completas.