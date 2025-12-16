El Congreso de Coahuila aprueba regulación de anexos

El Partido Verde expresó su satisfacción por la aprobación, destacando que la iniciativa fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias.

Este lunes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen que regula las estancias privadas dedicadas al tratamiento de adicciones, comúnmente conocidas como "anexos". El diputado Jorge Arturo Valdés, del Partido Verde, expresó su satisfacción por la aprobación, destacando que la iniciativa fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias.

“Hoy llevaremos al pleno el dictamen a votación para la regulación de estancias privadas para el tratamiento de adicciones. Estoy muy contento porque hoy se va a votar”, afirmó Valdés.

Agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, así como la colaboración de la Fiscalía y la Secretaría de Salud en la elaboración de esta nueva legislación.

Requisitos, sanciones y respeto a los derechos humanos

El legislador subrayó que la normativa establecerá reglas claras y sanciones para quienes administren estos centros. “Hoy, cualquier ciudadano que necesite internar a un conocido, amigo o familiar, sabrá que existen leyes en Coahuila que sancionarán a quienes operen estos lugares sin regulación”, indicó.

La nueva ley exigirá que el personal de estos centros esté debidamente capacitado y titulado, garantizando así la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

“El personal deberá contar con títulos de psicólogo, médico general o psiquiatra”, agregó Valdés, enfatizando que no se permitirá la internación contra la voluntad de las personas, ya que esto constituiría una privación ilegal de libertad.

Valdés explicó que el proceso de construcción de la iniciativa comenzó en marzo de 2024 y se extendió para asegurar su constitucionalidad.