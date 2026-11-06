El 80% de las motos en Coahuila arrastran adeudos

Coahuila cuenta con aproximadamente 60,000 motocicletas registradas, de las cuales solo el 20% está al corriente en sus obligaciones de control vehicular

El crecimiento en la circulación de motocicletas en Coahuila contrasta con el bajo cumplimiento de sus obligaciones de control vehicular, ya que aproximadamente el 80% de las 60 mil unidades registradas en el padrón estatal presenta adeudos, informó Francisco Javier Nava, coordinador de Control Vehicular.

El funcionario explicó que durante los últimos años se ha observado un incremento en la venta de motocicletas, situación que también se refleja en una mayor demanda de trámites de placas y renovación de documentos ante las oficinas de recaudación.

Sin embargo, señaló que únicamente el 20% de las motocicletas registradas se encuentra al corriente en sus pagos, lo que equivale a unas 12 mil unidades, mientras que alrededor de 48 mil presentan algún incumplimiento en sus obligaciones de control vehicular.

A esta situación se suma la circulación de motocicletas que nunca han sido incorporadas al padrón estatal y que transitan sin placas, por lo que la cantidad real de unidades en circulación es superior a las 60 mil registradas oficialmente.

Nava explicó que Saltillo, Torreón y Monclova concentran aproximadamente el 60% de las motocicletas inscritas en el padrón, equivalente a unas 36 mil unidades, lo que coloca a estas ciudades como los principales puntos de concentración de este tipo de transporte en Coahuila.

El coordinador de Control Vehicular reconoció que uno de los principales retos es identificar a los propietarios de motocicletas que circulan sin registro, debido a que no existe una estimación precisa de cuántas unidades se encuentran fuera del padrón oficial.

Señaló que, aunque ha aumentado el número de personas que acuden a tramitar o renovar sus placas, todavía existe un rezago considerable en el cumplimiento de las obligaciones administrativas de este sector.

La Administración Fiscal General busca incrementar el emplacamiento y actualizar el padrón de motocicletas ante el crecimiento de este medio de transporte, además de reducir el número de propietarios que mantienen pendientes sus obligaciones de control vehicular.