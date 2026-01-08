Ejido Mesillas de Ramos Arizpe contará con complejo recreativo

El alcalde, Tomás Gutiérrez, Indicó que este complejo es el primero de varios que se proyectan, ya que se contempla replicar la obra en al menos tres ejidos más

Con el objetivo de acercar espacios de recreación y convivencia a las comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio inicio a la construcción de un complejo recreativo y deportivo en el ejido Mesillas, una obra que impactará de manera directa a alrededor de 250 habitantes de esta comunidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el proyecto forma parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida en los ejidos, al llevar infraestructura pensada para el uso diario de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Indicó que este complejo es el primero de varios que se proyectan, ya que se contempla replicar la obra en al menos tres ejidos más del municipio.

Durante el arranque de los trabajos, el edil subrayó que el desarrollo del campo es una prioridad permanente, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, no solo a través de obras de infraestructura, sino también mediante programas sociales y alimentarios que se aplicarán a lo largo del año en las comunidades rurales.

El complejo recreativo y deportivo incluirá una plaza pública con áreas de convivencia y activación física, equipada con pasto sintético, banquetas de concreto, bancas, luminarias, estación de ejercicio, palapa, arbolado y mobiliario urbano, además de una cancha de usos múltiples, con una inversión de 2.18 millones de pesos.

Al evento asistieron Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, y Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quienes acompañaron al alcalde y a los habitantes del ejido Mesillas en el inicio de la obra y compartieron con ellos la tradicional Rosca de Reyes, en un ambiente de convivencia comunitaria.