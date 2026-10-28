Ejidatarios de Ramos Arizpe intercambian reciclables por comida

Habitantes del ejido Hipólito y comunidades cercanas entregaron materiales reciclables a cambio de productos de primera necesidad

Familias del ejido Hipólito y comunidades rurales aledañas intercambiaron materiales reciclables y objetos en desuso por alimentos, artículos de limpieza y productos de higiene personal, mediante una jornada del programa Mercadito Pa’ Delante, realizada en la plaza principal de esta localidad.

Durante la actividad, los habitantes entregaron botellas de PET, cartón, vidrio, llantas, aparatos electrónicos y otros residuos acumulados en viviendas, patios y azoteas. Los materiales fueron pesados para asignarles puntos que posteriormente pudieron canjear por productos de primera necesidad.

El programa, desarrollado por el DIF Coahuila en coordinación con el Ayuntamiento y el DIF de Ramos Arizpe, busca apoyar la economía de las familias rurales mediante el aprovechamiento de materiales reciclables, al tiempo que promueve la limpieza de las comunidades.

Además del intercambio de residuos, distintas dependencias estatales ofrecieron servicios y trámites a los habitantes, con el propósito de facilitar el acceso a la atención gubernamental sin necesidad de trasladarse hasta la cabecera municipal.

Personal de Servicios Primarios, Desarrollo Rural y DIF Ramos Arizpe participó en las labores de recepción, pesaje, recolección y traslado de materiales, así como en la organización de la jornada.

Las autoridades destacaron que retirar llantas, recipientes y otros objetos de patios y terrenos contribuye a reducir los espacios donde puede acumularse agua y reproducirse el mosquito transmisor del dengue. También permite evitar que estos residuos terminen en arroyos, caminos y espacios públicos.

En la actividad participaron el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, y Beatriz Jiménez López, coordinadora de Desarrollo Familiar del DIF Coahuila, en representación de su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés.

La jornada forma parte de la estrategia estatal para llevar programas de apoyo social y acciones de reciclaje a las comunidades rurales de Ramos Arizpe.