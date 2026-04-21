Ejército halla droga en camión de paquetería en Allende, Coahuila

Tanto la unidad como la sustancia fueron aseguradas y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General de la República

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aseguraron un vehículo de paquetería luego de detectar cerca de tres kilogramos de hierba con características similares a la marihuana, la cual se encontraba oculta entre los paquetes que transportaba.

El hallazgo ocurrió en un punto de revisión instalado en el municipio de Allende, Coahuila, donde personal militar realizaba inspecciones de rutina como parte de los operativos de vigilancia en la zona. Durante la revisión, los soldados identificaron varios paquetes irregulares que contenían el presunto enervante.

Aseguran droga en revisión militar

Tanto la unidad como la sustancia fueron aseguradas y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas vinculadas con estos hechos.

Refuerzan vigilancia en carreteras

Autoridades federales señalaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia implementada para combatir el trasiego de drogas, así como para fortalecer la seguridad en carreteras y puntos de inspección en distintas regiones del país.