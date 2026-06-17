Ejército activa Plan DN-III-E por lluvias en Monclova

Fuerzas federales y autoridades locales activaron el Plan DN-III-E tras las inundaciones en Monclova, con evacuaciones, limpieza y apoyo a familias afectadas

Las fuertes lluvias registradas en Monclova obligaron a la activación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio, luego de que varias colonias presentaran inundaciones que requirieron la intervención del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las acciones de apoyo comenzaron este 15 de junio como parte de la respuesta ante los efectos de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Entre las principales labores realizadas destaca la evacuación preventiva de 15 personas hacia lugares seguros, así como la atención de viviendas afectadas por el ingreso de agua.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos militares participaron en el desazolve de 12 casas inundadas, además de retirar aproximadamente 75 metros cúbicos de lodo acumulados en distintos sectores de la ciudad.

Las brigadas también realizaron trabajos de limpieza en vialidades, desazolve de drenajes y coladeras, así como el retiro de vehículos que quedaron varados a consecuencia de las corrientes pluviales.

Como parte del operativo se efectuaron patrullajes preventivos para resguardar bienes y propiedades de las familias afectadas, además de apoyar en la habilitación de albergues temporales y la distribución de suministros.

Las autoridades militares exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar situaciones de riesgo durante las próximas horas.

La Sedena destacó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantendrán presencia en las zonas afectadas mientras continúen las labores de auxilio y recuperación derivadas de las lluvias registradas en la región Centro de Coahuila.