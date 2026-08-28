Egresados encuentran un mercado laboral ligado a la industria

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó el perfil de los egresados para cubrir la demanda técnica en la zona industrial de Coahuila.

Una nueva generación de egresados de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) comienza su incorporación al mercado laboral en una de las zonas industriales más importantes de Coahuila, donde las empresas mantienen demanda de personal técnico y profesional especializado.

Durante la ceremonia de graduación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que uno de los principales retos para los jóvenes será aprovechar las oportunidades que ofrecen el corredor industrial de Ramos Arizpe y la Región Sureste.

“Queremos que nues tros jóvenes encuentren aquí oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Ramos Arizpe es una tierra de trabajo, de industria y de crecimiento”, señaló.

La ubicación de la UPRA dentro de un municipio con alta concentración de empresas manufactureras representa una ventaja para los recién graduados, que pueden encontrar opciones laborales en áreas relacionadas con ingeniería, mantenimiento, procesos productivos, logística y otras especialidades vinculadas con la industria.

El crecimiento económico de Ramos Arizpe también ha incrementado la necesidad de perfiles cada vez más especializados, por lo que la vinculación entre universidades y empresas se vuelve clave para que los egresados puedan incorporarse con mayor rapidez al mercado laboral.

Gutiérrez Merino destacó que el objetivo es que una parte importante de los jóvenes pueda desarrollar su carrera profesional en la propia región y aprovechar las oportunidades que genera la actividad industrial.

Además de Ramos Arizpe, los nuevos profesionistas pueden acceder a vacantes en empresas instaladas en otros municipios de la Región Sureste, principalmente Saltillo y Arteaga.

La expectativa es que los egresados de la UPRA encuentren en este corredor una primera oportunidad para iniciar su trayectoria profesional y que la preparación académica se traduzca en empleos especializados dentro de la región.