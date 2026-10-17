Egresa UTC a mil 504 profesionistas en Ramos Arizpe

Entre los egresados destacan 37 integrantes de la primera generación de UTC Mando Academy, un programa que combina estudios universitarios y experiencia laboral

Un total de mil 504 estudiantes concluyeron su formación académica en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), ubicada en Ramos Arizpe; entre ellos, 37 jóvenes de la primera generación de un programa de educación dual que combina la preparación universitaria con experiencia práctica en empresas del sector industrial.

La institución realizó cinco ceremonias de graduación del 12 al 16 de octubre para estudiantes de Técnico Superior Universitario, licenciaturas, ingenierías y maestría, en especialidades vinculadas con la manufactura, tecnología, industria automotriz, administración y desarrollo de software.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, informó que los egresados concluyeron sus estudios en áreas relacionadas con las necesidades de personal especializado de las empresas instaladas en Coahuila y otras regiones del país.

Primera generación de programa de formación dual

Durante la primera jornada, realizada el lunes 12 de octubre, se graduaron 353 estudiantes de Mecatrónica, entre ellos 37 integrantes de la primera generación de UTC Mando Academy, modelo educativo que permite a los alumnos combinar sus estudios con actividades de formación práctica en la industria.

En esta ceremonia, Brandon Omar Mejía Rosales, egresado de Mecatrónica en el área de Robótica, recibió la presea Halcón Dorado por obtener el mejor promedio de su generación.

El martes 13 de octubre egresaron otros 309 estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica y de la Maestría en Ingeniería para la Manufactura Inteligente.

Durante esta ceremonia, Rodrigo Carreón Torres y Oswaldo Isaí Pérez García recibieron la presea Halcón Dorado al compartir el promedio más alto de su generación, con una calificación de 9.92.

Egresan especialistas en industria y tecnología

El miércoles 14 de octubre concluyeron sus estudios 335 jóvenes de programas relacionados con la industria automotriz, mantenimiento industrial, procesos productivos y energías renovables.

Un día después, la universidad graduó a 282 estudiantes de especialidades como Mercadotecnia, Cadena de Suministro, Gestión Ambiental, Biotecnología, Nanotecnología e Innovación de Negocios.

Finalmente, el viernes 16 de octubre egresaron 225 alumnos de carreras vinculadas con desarrollo de software, redes digitales, ciberseguridad, entornos virtuales y metalmecánica.

Rinden homenaje a estudiante fallecido

Durante las ceremonias también se realizó un homenaje en memoria de José Juan Hernández Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica que falleció antes de concluir esta etapa académica junto a sus compañeros.

La comunidad universitaria recordó su trayectoria y reconoció su pertenencia a la generación que finalizó sus estudios este año.

El rector Sergio Guadarrama encabezó los juramentos de ética profesional y destacó que la preparación académica, la disciplina y la experiencia adquirida por los egresados representan herramientas para su incorporación al mercado laboral.

La UTC señaló que continuará fortaleciendo la vinculación con las empresas de la región, así como los programas de formación técnica y profesional orientados a las necesidades del sector productivo de Coahuila.