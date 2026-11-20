Un paciente de 38 años y una mujer de 33 dejaron la lista de espera gracias a los órganos donados por una joven de 29 años en Baja California.

Después de permanecer más de siete y cinco años en lista de espera, respectivamente, dos pacientes originarios de Chihuahua y Durango recibieron trasplantes de riñón en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, gracias a la donación de órganos de una mujer de 29 años en Tijuana, Baja California.

Los procedimientos se realizaron exitosamente el martes 17 de noviembre, después de un operativo médico que comenzó durante la madrugada del lunes 16 para coordinar el traslado del personal especializado desde Torreón hasta Tijuana, donde se encontraban los órganos disponibles.

El jefe de la Unidad de Trasplantes de la UMAE No. 71, Néstor Escareño Montiel, informó que la donadora había expresado en vida su voluntad de ayudar a otras personas después de su fallecimiento, decisión que fue respaldada por sus familiares y permitió concretar ambas intervenciones.

Beneficiarios y procuración en Tijuana

Los beneficiarios fueron Alfredo, de 38 años y residente de Chihuahua, quien llevaba más de siete años esperando un trasplante renal, y Sandra, de 33 años y residente de Durango, quien permaneció más de cinco años en espera de un órgano compatible.

La procuración de los riñones se realizó en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Tijuana, desde donde se organizó su traslado hasta la unidad de alta especialidad ubicada en Torreón.

Escareño Montiel explicó que el procedimiento requirió la coordinación de equipos médicos y administrativos durante más de un día, desde las gestiones iniciales para la obtención de los órganos hasta la realización de las cirugías, que concluyeron exitosamente durante la mañana del martes.

Criterios de asignación y cobertura regional del IMSS

El especialista señaló que la UMAE No. 71 atiende a derechohabientes de Chihuahua, Zacatecas, Durango y la región Laguna, por lo que su lista de espera incluye pacientes de distintas entidades del norte del país que requieren un trasplante.

Precisó que la asignación de órganos no depende exclusivamente del tiempo que cada paciente ha permanecido en espera, debido a que también deben considerarse factores médicos que permitan determinar si el trasplante puede realizarse en condiciones adecuadas.

“Tomamos a consideración otras circunstancias como su estado de salud actual, tipo de sangre, edad, condición, etc., y posterior a ello, realizamos una serie de estudios de compatibilidad con los que se confirma o se descarta el trasplante”, explicó.

Estos estudios permiten evaluar las condiciones de los posibles receptores y determinar la compatibilidad con los órganos disponibles, con el propósito de reducir riesgos y favorecer los resultados de las intervenciones.

El jefe de la Unidad de Trasplantes reconoció la participación del equipo multidisciplinario encargado de los procedimientos, cuyos integrantes mantienen disponibilidad permanente para atender oportunidades de donación que pueden presentarse en cualquier momento.

Los dos trasplantes representan una nueva oportunidad de tratamiento para Alfredo y Sandra, quienes permanecieron durante años en espera de un órgano, y fueron posibles gracias a la decisión de la donadora y al consentimiento de su familia.