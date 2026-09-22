Edwin 'N' enfrentará audiencia por homicidio calificado

El abogado explicó que la familia de Francisco Zapata solicitó el acompañamiento jurídico para enfrentar el procedimiento derivado de su muerte

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Edwin 'N' permanecerá en prisión preventiva luego de comparecer ante un juez de control por su presunta responsabilidad en la muerte de Francisco Zapata, quien falleció el viernes tras permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el atropellamiento.

Jorge Garza, abogado penalista y representante legal de la familia de Francisco Zapata, informó que la audiencia inicial se desarrolló el domingo alrededor del mediodía. Durante la diligencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para contar con mayor tiempo antes de definir su situación jurídica.

El juez de control determinó imponer prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa, por lo que Edwin N permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento penal.

La audiencia para determinar si será vinculado a proceso quedó programada para el próximo viernes, cuando el Ministerio Público deberá presentar los datos de prueba que sustenten la acusación contra el imputado.

Homicidio calificado deriva del atropellamiento

Garza explicó que inicialmente la investigación se abrió por lesiones dolosas que pusieron en peligro la vida de Francisco Zapata, debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el atropellamiento.

Sin embargo, el fallecimiento ocurrido el viernes modificó la situación jurídica del caso y llevó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos bajo la clasificación de homicidio calificado.

El representante legal de la familia señaló que la Fiscalía reunió elementos de investigación que permitieron solicitar una orden de aprehensión contra Edwin N, además de un cateo para localizarlo.

La detención se concretó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, después de que las autoridades obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes.

De acuerdo con la representación legal de la familia, existen datos de prueba que serán presentados durante el procedimiento y que apuntan a que el atropellamiento no habría ocurrido como consecuencia de un accidente.

Garza señaló que Edwin N no acudió ante las autoridades después de los hechos y permaneció oculto hasta que fue localizado y detenido por los agentes investigadores.

La representación jurídica de la familia continuará participando en el procedimiento para aportar los elementos que correspondan y respaldar la acusación durante la audiencia de vinculación a proceso.

Familia espera reparación del daño

El abogado explicó que la familia de Francisco Zapata solicitó el acompañamiento jurídico para enfrentar el procedimiento derivado de su muerte y buscar que se establezcan las responsabilidades correspondientes conforme a la legislación.

Mientras se realizaba la audiencia inicial, los familiares se encontraban atendiendo los trámites relacionados con la sepultura de Francisco Zapata, en medio del proceso de duelo provocado por su fallecimiento.

Garza indicó que, además de determinar la responsabilidad penal que corresponda, el procedimiento contempla la posibilidad de establecer una reparación del daño en favor de los familiares de la víctima.

La próxima audiencia se realizará el viernes, cuando el juez de control analizará los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinará si existen elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso de Edwin N.

Mientras llega esa diligencia, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar decretada por el juez de control, dentro del procedimiento iniciado por la muerte de Francisco Zapata.

El caso continúa en etapa inicial y será durante las siguientes audiencias cuando se definan las condiciones procesales del imputado y el avance de la investigación por el homicidio calificado.