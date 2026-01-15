Educación pide revisar REVOE antes de inscribirse a universidades

Ante quejas y reportes de estudiantes, la Secretaría de Educación ha canalizado los casos a la autoridad federal, para realizar las investigaciones

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que existen instituciones de educación media superior y superior bajo revisión por posibles irregularidades en sus Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (REVOE), por lo que llamó a estudiantes y familias a verificar la situación académica de cada plantel antes de inscribirse.

El secretario de Educación en el estado, Emanuel Garza Fishburn, explicó que algunas universidades señaladas recientemente, como UniFreire y la Universidad de Durango, operan con programas de competencia federal, no estatal, lo que implica que las revisiones y supervisiones corresponden directamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su oficina de enlace en Coahuila.

Detalló que, ante quejas y reportes de estudiantes, la Secretaría de Educación estatal ha canalizado los casos a la autoridad federal, específicamente a la oficina de enlace encabezada por Domingo Hernández, para que se realicen las inspecciones y procedimientos correspondientes.

Garza Fishburn subrayó que antes de iniciar cualquier programa académico, es indispensable consultar las bases de datos oficiales que indican qué carreras y planteles cuentan con REVOE vigente, ya sea federal o estatal, con el fin de evitar afectaciones académicas y legales.

En el caso de los programas con reconocimiento estatal, recordó que la Secretaría de Educación de Coahuila cuenta con un portal público donde cualquier persona puede revisar qué instituciones y planes de estudio están debidamente autorizados.

El funcionario señaló que existe coincidencias entre autoridades estatales y federales en endurecer la supervisión a partir de este año, con el objetivo de impedir inscripciones en escuelas que no cuenten con el reconocimiento oficial correspondiente, una medida que busca proteger a las y los estudiantes.