Edna Dávalos afirma que la ley es clara en caso Tania Flores

En relación al caso de la exalcaldesa Tania Flores, quien fue llevada a declarar esta semana con el uso de la fuerza pública, la diputada Edna Dávalos informó que estos hechos ocurrieron debido a que la investigada hizo caso omiso en repetidas ocasiones a los llamados de la autoridad.

“En el caso de Múzquiz, la falta de cooperación por parte de quienes fueron llamados a comparecer tuvo un impacto significativo”, señaló la legisladora.

Dávalos desestimó las insinuaciones de un tinte político que la exalcaldesa ha intentado promover, recordando que varios ediles han sido citados a responder por diversas observaciones.

“Esto ya ha sucedido en ocasiones anteriores, incluso durante mi tiempo en la legislatura pasada, con el caso de Parras y exalcaldes de Ramos Arizpe que pertenecían a nuestro partido, así como en General Cepeda con Pablo Salas. Realmente creo que la ley es muy clara, y la auditoría ha sido muy responsable al señalar las observaciones de los ayuntamientos”, agregó.

Asimismo, la diputada indicó que la información disponible señala que el monto observado a la exalcaldesa asciende a 40 millones de pesos, pero solo se la está citando a comparecer por 23.1 millones, correspondientes a recursos estatales, ya que el resto son fondos federales