La obra en el COBAC Carlos E. Martín Bringas mejora las condiciones del plantel y brinda espacios para actividades escolares y deportivas.

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El alcalde Miguel Riquelme encabezó el arranque de la construcción de una techumbre en el COBAC Carlos E. Martín Bringas, obra que forma parte del programa estatal “100 Techumbres Escolares”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, el edil destacó la importancia de invertir en infraestructura educativa para ofrecer mejores condiciones a las nuevas generaciones y señaló que su administración mantiene el compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para atender las necesidades de las comunidades.

Obras hidráulicas complementarias y desarrollo en Torreón

Miguel Riquelme también destacó que, además de la techumbre, en el sector se realizan trabajos de infraestructura hidráulica, entre ellos la construcción de un colector sanitario y mejoras en cárcamos, acciones que permitirán resolver problemas de drenaje que durante años han afectado a los habitantes.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la educación y la seguridad contribuye al desarrollo económico de Torreón y Coahuila, al generar condiciones favorables para la llegada de inversiones y la creación de empleos. Reiteró que continuará trabajando de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de las familias.