Economía sostendrá reunión con Palliser para definir el futuro

Autoridades negocian con Palliser e inversionistas para mantener la operación de sus plantas y reducir el impacto por la pérdida de empleos

La Secretaría de Economía de Coahuila sostendrá en los próximos días una reunión con directivos de la empresa Palliser para conocer el futuro de sus operaciones en el estado y explorar alternativas que permitan preservar alrededor de 900 empleos que dependen de sus plantas en la Región Sureste y Matamoros.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, informó que el encuentro permitirá conocer de primera mano la situación que enfrenta la empresa fabricante de muebles, luego de que trascendiera el cierre de sus operaciones en la entidad.

“Estamos por recibirlos esta semana aquí en el estado para platicar con sus directivos y ver cómo también, a través del Estado, pudiéramos apoyar en que su situación mejore”, señaló.

Explicó que una de las posibilidades que se analizan es que otro inversionista adquiera las operaciones de Palliser para mantener la producción y conservar las fuentes de trabajo.

“Lo que nosotros queremos es salvar los empleos y que al final del día la operación continúe”, afirmó.

Olivares Martínez detalló que la empresa cuenta con una planta en Matamoros, donde laboran aproximadamente 400 trabajadores, y otra en la Región Sureste, con alrededor de 500 empleados, por lo que el Gobierno del Estado busca reducir el impacto que tendría un eventual cierre definitivo.

De manera paralela, informó que la Secretaría del Trabajo participa en el proceso para verificar que, en caso de concretarse liquidaciones, estas se realicen conforme a la legislación laboral y sin afectar los derechos de los trabajadores.

“Está involucrada también la Secretaría del Trabajo para evaluar si está habiendo liquidaciones y asegurarnos de que estén conforme a ley y que la gente no salga afectada”, indicó.

El funcionario atribuyó la situación de Palliser a la desaceleración del mercado estadounidense, principal destino de los muebles que fabrica la empresa.

“Todo lo que producimos aquí es para el mercado americano. El que exista una lentitud en la dinámica de consumo en aquel país nos impacta en todo lo que producimos aquí”, explicó.

Finalmente, señaló que, aunque este tipo de escenarios forman parte de los ciclos económicos de la industria, el Gobierno de Coahuila mantendrá el acompañamiento a la empresa y a sus trabajadores para buscar alternativas que permitan conservar la mayor cantidad posible de empleos.