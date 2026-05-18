Economía de Coahuila reconoce estancamiento en solución de AHMSA

El secretario de Economía estatal reconoció que no hay avances concretos en la crisis de AHMSA, mientras miles de familias siguen sin respuestas

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, reconoció que la crisis de Altos Hornos de México continúa sin avances concretos pese a las reuniones permanentes con autoridades federales y representantes de trabajadores, al señalar que el proceso “está atascado” mientras miles de familias siguen esperando certezas.

El funcionario admitió que el conflicto de AHMSA permanece estancado y que, aunque existe disposición del Gobierno Federal para dialogar, las soluciones aún no llegan a la región Centro del estado.

“Pasan las semanas, pasan los meses y no se concreta”, expresó el secretario al referirse a la incertidumbre que enfrentan extrabajadores y proveedores vinculados a la acerera.

Olivares Martínez afirmó que desde el Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Economía estatal mantienen mesas de trabajo y acercamiento con líderes sindicales y el síndico de la empresa para buscar una salida que permita avanzar hacia una solución definitiva.

Además, advirtió sobre la presencia de actores externos que buscan aprovechar políticamente el conflicto y llamó a analizar con cautela los intereses detrás de algunas posturas relacionadas con el caso AHMSA.

El funcionario sostuvo que la prioridad sigue siendo alcanzar acuerdos que permitan estabilidad económica y social para la región Centro, una de las más afectadas por la paralización de la siderúrgica.