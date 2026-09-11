Duplican y cambian recolección diaria por aumento de basura

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que aumentaron a 10 los contenedores ante la alta demanda de residuos en el municipio.

La cantidad de basura, muebles y residuos depositados por ciudadanos obligó al municipio de Ramos Arizpe a duplicar de cinco a 10 los contenedores disponibles y cambiar la recolección de cada tercer día a todos los días, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que el esquema originalmente contemplaba retirar los residuos cada tres días, pero el uso constante de los depósitos hizo necesario aumentar la frecuencia.

“Íbamos a hacer un programa que pasara cada tercer día por la basura y ahora ya lo tenemos que hacer todos los días porque es mucho el tema de la basura”, señaló.

Los contenedores están destinados a recibir residuos que en ocasiones no pueden permanecer varios días dentro de los hogares o que no son retirados mediante la recolección domiciliaria ordinaria, como colchones, sillones y otros objetos voluminosos.

Gutiérrez Merino indicó que el sistema ha tenido una alta demanda desde su puesta en marcha.

“Empezamos con cinco, ahora tenemos 10 contenedores y eso nos ha ayudado mucho. Todos los días están llenos”, explicó.

Además de estos puntos, los patios de Servicios Municipales permanecen abiertos para que los ciudadanos puedan llevar directamente basura, escombro y materiales que requieran desechar.

El alcalde señaló que esta alternativa busca reducir la presencia de tiraderos clandestinos y ofrecer opciones para quienes necesitan disponer de residuos que normalmente no recoge el camión domiciliario.

De manera paralela, continúan las sanciones contra quienes sean sorprendidos arrojando basura o escombro en lugares no autorizados. Hasta el momento, el municipio tiene registro de alrededor de siete personas detectadas por este tipo de conductas.

También se mantiene la recompensa de 5 mil pesos para ciudadanos que aporten información suficientemente clara para identificar a un responsable, aunque el alcalde explicó que algunos reportes no pueden procesarse debido a imágenes borrosas, placas ilegibles o personas que no pueden ser reconocidas.

El crecimiento del uso de los contenedores llevó así al municipio a reforzar la recolección diaria, mientras mantiene brigadas de limpieza y descacharrización para atender la acumulación de residuos en distintos sectores.