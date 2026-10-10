Dudan autenticidad de comunicado atribuido a comprador de AHMSA

Las interrogantes surgieron después de que comenzaran a circular mensajes atribuidos al empresario desde dos perfiles aparentemente nuevos en redes sociales

La circulación de un supuesto comunicado de José Arturo Domínguez Arteaga, empresario interesado en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), generó cuestionamientos sobre su autenticidad por inconsistencias detectadas en las cuentas de redes sociales que difundieron los mensajes y en la firma del documento.

El texto, presentado como una declaración del director ejecutivo de Construcciones Industriales y Electromecánicas S.A. (CIESA), fue difundido este jueves 8 de octubre a través de una cuenta de Facebook de reciente creación.

En el comunicado, el empresario supuestamente ratifica su intención de comprar y reactivar ambas compañías, además de comprometerse a presentar la garantía de seriedad exigida en el procedimiento judicial.

El documento también sostiene que Domínguez Arteaga llegó a un acuerdo con Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico encargado del proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Sin embargo, fuentes cercanas a la siderúrgica y a la sindicatura señalaron que esa información no corresponde a la situación que conocen, lo que incrementó las dudas sobre el contenido difundido.

Cuentas recientes y nombres distintos para CIESA

Las interrogantes surgieron después de que comenzaran a circular mensajes atribuidos al empresario desde dos perfiles aparentemente nuevos en redes sociales. Primero apareció un video en una cuenta de Instagram, publicado después de la única presentación pública conocida de Domínguez Arteaga. Posteriormente, el jueves 8 de octubre, se difundió el comunicado mediante otro perfil, esta vez en Facebook.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la diferencia en los nombres utilizados para identificar a la empresa. En Instagram, el perfil aparece como “CIESA Siderúrgica”, mientras que en Facebook se utiliza la denominación “CIESA AHMSA”, sin que las publicaciones permitan establecer por sí mismas quién administra las cuentas o si cuentan con autorización empresarial.

La razón social asociada al empresario es Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, Sociedad Anónima, identificada con las siglas CIESA. La utilización de nombres vinculados con la actividad siderúrgica y con AHMSA en los perfiles digitales plantea dudas sobre la identidad corporativa con la que se presentan sus administradores.

Firma del comunicado presenta diferencias

Otro elemento observado está relacionado con la rúbrica que aparece al final del documento difundido el 8 de octubre. La firma presenta diferencias respecto de otras firmas atribuidas a Domínguez Arteaga que se conocen públicamente, particularmente en la forma de la letra inicial, la inclinación y la extensión del trazo.

En los documentos utilizados como referencia, la letra “A” inicial presenta una forma más cuadrada, mientras que en el comunicado aparece con un trazo triangular. También se aprecian diferencias en la inclinación general y en la longitud de la rúbrica, características que alimentan las dudas sobre la procedencia del escrito.

No obstante, estas diferencias visuales y las variaciones en los nombres de los perfiles no bastan para concluir que el comunicado sea falso o apócrifo.

Para establecer su autenticidad, sería necesario verificar la firma mediante elementos confiables y confirmar directamente si el empresario reconoce las publicaciones y respalda el contenido.

Hasta ahora, no ha sido posible localizar a Domínguez Arteaga, quien tiene su residencia en Morelia, Michoacán, para obtener una declaración directa sobre el origen del documento y las cuentas que difunden mensajes en su nombre.

La falta de confirmación directa mantiene abierta la interrogante sobre quién elaboró y publicó el comunicado, así como sobre la existencia del supuesto acuerdo con el síndico.

Mientras no exista una aclaración del empresario o de representantes acreditados de CIESA, el contenido debe considerarse una declaración atribuida a Domínguez Arteaga, cuya autenticidad no ha sido confirmada.