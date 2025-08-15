Drones de seguridad e inteligencia permiten captura de ladrón

Drones de seguridad e inteligencia y elementos de la Policía Municipal de Saltillo lograron detener al presunto responsable del robo de un tráiler

Gracias al uso de tecnología avanzada, como drones de seguridad e inteligencia, elementos de la Policía Municipal de Saltillo lograron detener al presunto responsable del robo de un tráiler, quien fue ubicado y capturado tras huir desde el municipio de Arteaga.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, el detenido se encontraba en completo estado tóxico al momento de su aprehensión, por lo que tuvo que pasar un determinado tiempo para que pudiera dar su declaración.

El edil destacó que, además de asegurar al responsable, se trabaja ya en los procesos legales correspondientes para lograr la reparación de los daños y, en su caso, la participación de la aseguradora del vehículo robado. Agregó que lo más importante es que el policía que resultó herido durante el operativo se encuentra recuperándose favorablemente.